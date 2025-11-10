Leo Messi pisa el Camp Nou y ataca a Laporta: "Ojalá volver y no solo para despedirme, como nunca pude hacerlo"

Una visita secreta y nocturna al Spotify Camp Nou. Así se gestó el sorpresivo regreso de Leo Messi al estadio del FC Barcelona, la que fuera su casa durante tantos años hasta que Joan Laporta no renovó su contrato y le mostró la puerta de salida en 2021.

El astro argentino, presente en España con su selección para preparar el amistoso contra Angola, no resistió la tentación de recorrer el estadio en el que vivió sus mayores glorias durante más de dos décadas, generando una ola de nostalgia entre millones de aficionados.

"Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo...", escribió Messi en las redes sociales junto a fotografías de su recorrido nocturno.

Este mensaje constituye el gesto más conciliador del rosarino hacia Barcelona desde su abrupta salida en agosto de 2021, cuando problemas económicos estructurales impidieron que el club renovara su contrato.

Aquella despedida fue traumática, marcada por una conferencia de prensa improvisada teñida de lágrimas, sin la oportunidad de jugar un último encuentro ni recibir el merecido homenaje de una afición que lo veneró durante tanto tiempo.

