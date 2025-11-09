Ancelotti aclara el problema de Neymar que le impide volver con Brasil: "El fútbol de hoy exige mucho más que talento"

La ausencia de Neymar en la selección brasileña continúa generando debate y preocupación en todo Brasil. Todavía no ha sido convocado por Carlo Ancelotti en sus cuatro listas, lleva más de dos años sin vestir la verdeamarela desde su grave lesión en octubre de 2023 y, a sus 34 años, su participación en el Mundial es cada vez más incierta.

En una reciente entrevista concedida a la revista Placar, Ancelotti abordó directamente la cuestión que más le formulan desde su llegada al cargo. "Sí, sí (risas). Es normal porque es una leyenda del fútbol brasileño", reconoció el italiano, quien mostró optimismo sobre las posibilidades del jugador: "Ojalá pueda estar a su mejor nivel. Puede estar en el Mundial".​

El técnico expresó que tanto la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) como el cuerpo técnico de la selección y el propio Santos comparten el deseo de que Neymar recupere su mejor forma física. Sin embargo, las lesiones han dificultado su vuelta al Vila Belmiro, una situación que no ha pasado desapercibida para el entorno de la Canarinha.​

Carlo Ancelotti, treinado da Seleção Brasileira, ver Neymar como um 'falso9' e espera testá-lo nessa posição



"Acho um jogador com muito talento, mais perto do gol, tem mais oportunidade de marcar gols. [Falso 9] pode ser a sua posição ideal"



📽️@placar pic.twitter.com/e9RzYTG6wx — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) November 7, 2025

El exentrenador del Real Madrid identificó el principal obstáculo que enfrenta Neymar en el fútbol moderno: "La verdad es que el fútbol de hoy exige muchas cosas. No solo talento, sino también condición física, intensidad". Esta realidad ha llevado a Ancelotti a proponer una transformación táctica en la etapa final de la carrera del brasileño.​

"Creo que necesita jugar más en el centro, no como extremo, porque los extremos en el fútbol actual son jugadores que también necesitan ayudar defensivamente", explicó el italiano. Según su análisis, cuando un jugador actúa más centrado, el trabajo defensivo es considerablemente menor que cuando lo hace desde la banda.​

La propuesta de Ancelotti va más allá de simplemente reducir las exigencias físicas. El técnico cree que esta reconversión podría potenciar las virtudes ofensivas de Neymar: "Un jugador con mucho talento, más cerca de la portería, tiene más oportunidades de marcar. Falso 9 podría ser su posición ideal".​

Esta sugerencia representa una adaptación creativa a las circunstancias actuales del jugador, buscando maximizar su talento innato mientras se minimizan las demandas físicas que el fútbol contemporáneo impone a los extremos.

Con el Mundial 2026 en el horizonte, la reconversión de Neymar como falso nueve podría ser la clave para que una de las mayores leyendas del fútbol brasileño pueda disputar su última cita mundialista.