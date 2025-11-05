La terrible entrada que sufrió Achraf Hakimi de Luis Díaz... y un milagro por la gravedad de la lesión

La terrible entrada que sufrió Achraf Hakimi de Luis Díaz Reuters / Captura de pantalla

La noche del martes quedará marcada en la memoria de Achraf Hakimi por razones que escapan al romanticismo futbolístico.

El lateral marroquí del PSG vivió uno de los momentos más amargos de su carrera deportiva cuando, en pleno día de su 27 cumpleaños, tuvo que abandonar el Parque de los Príncipes entre lágrimas tras sufrir un esguince en el tobillo izquierdo durante el enfrentamiento de Champions League contra el Bayern Múnich.

El incidente se produjo en el tiempo de descuento de la primera mitad, cuando Luis Díaz, extremo colombiano del conjunto bávaro, realizó una entrada por detrás que enganchó el tobillo del internacional marroquí.

La acción, calificada inicialmente con tarjeta amarilla por el colegiado italiano Maurizio Mariani, fue revisada por el VAR y terminó con la expulsión del atacante sudamericano.

Las imágenes televisivas no dejaron lugar a dudas sobre la dureza del impacto, mostrando cómo el pie de Hakimi quedaba atrapado en una posición antinatural.

Las escenas posteriores resultaron especialmente duras. El capitán de la selección de Marruecos necesitó asistencia médica prolongada antes de retirarse cojeando visiblemente, incapaz de contener el llanto mientras abandonaba el terreno de juego.

La gravedad aparente de la lesión disparó todas las alarmas en el conjunto parisino, que ya había perdido minutos antes a Ousmane Dembélé por problemas físicos.

Aunque el PSG no ha emitido un parte médico oficial, las informaciones procedentes de fuentes cercanas al club apuntan a un esguince que podría mantener al futbolbolista alejado de los terrenos de juego entre seis y ocho semanas, según publicó el diario L'Equipe.

Se descarta rotura

Otras voces más optimistas reducen el plazo a un período de entre tres y cinco semanas. Lo que sí se ha descartado, tal como confirmó el corresponsal de la Cadena SER en París, Andrés Onrubia, tras consultar con el entorno del jugador, es la existencia de fractura ósea.

Las imágenes difundidas tras el encuentro mostraron a Hakimi abandonando el estadio con muletas y una bota ortopédica protegiendo su pie izquierdo, evidenciando la imposibilidad de apoyar la extremidad afectada.

Marquinhos, compañero del marroquí en el PSG, declaró que era necesario esperar a las pruebas médicas definitivas para conocer el alcance real de la lesión: "Tenemos que esperar; han hecho algunos exámenes menores".

El técnico del PSG, Luis Enrique, restó dramatismo al asunto señalando que estas situaciones forman parte de la naturaleza del fútbol: "No sé, tenemos que esperar a mañana después de los exámenes médicos. La lesión de Hakimi es fútbol, es un deporte de contacto. Es una lástima. Es complicado para los jugadores".

Por su parte, Vincent Kompany salió en defensa de su jugador: "Espero que se recupere pronto, es algo terrible. No creo que Díaz le haya lesionado a propósito".

La lesión cobra especial relevancia por su contexto temporal. La Copa Africana de Naciones arranca el próximo 21 de diciembre en Marruecos, país natal de Hakimi y donde el lateral es considerado una pieza fundamental e insustituible.

Si se confirman los plazos más pesimistas de recuperación, el jugador podría perderse la competición continental que su selección organiza como anfitriona, un escenario que nadie en el fútbol marroquí desea contemplar.