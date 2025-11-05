Gareth Bale, exfutbolista del Real Madrid, carga contra Vinicius y Mbappé tras perder en Liverpool: "Es frustrante"

La crítica de Gareth Bale a Vinicius y Mbappé tras el partido contra el Liverpool EFE / Captura de pantalla

El Real Madrid volvió a encontrarse con sus propios fantasmas en el estadio de Anfield, donde cayó derrotado 1-0 ante el Liverpool en un partido que dejó expuesto todos los problemas que acarrea el conjunto blanco cuando se enfrenta a rivales de máxima envergadura continental.

Las críticas no tardaron en llover, y entre las voces más autorizadas figuró la de Gareth Bale, quien cuestionó con dureza el desempeño de sus dos principales atractivos ofensivos en el último tercio del terreno de juego.

El exfutbolista galés, que ejercía como comentarista para CBS Sports junto a Thierry Henry, no se anduvo con rodeos al analizar la actuación de Kylian Mbappé y Vinicius Jr. durante los noventa minutos disputados en Merseyside.

Bale consideró que faltó precisamente aquello que debería caracterizar al Real Madrid cuando juega en la máxima competición europea: esa capacidad de provocar desequilibrio mediante la calidad individual de sus mejores futbolistas.

"Simplemente creo que faltó esa chispa en el frente. No vimos a Mbappé ni a Vinicius en el último tercio hacer un poco de magia y meter nuevamente al equipo en el partido. Y fue un poco decepcionante que en esa zona final no apareciera la calidad que uno esperaría de los jugadores del Real Madrid", expuso Bale.

El galés fue aún más incisivo al expresar su frustración por la pasividad mostrada en ataque: "Es frustrante. Solo complica las cosas. A veces simplemente hay que empujar el balón hacia adelante y poner a prueba al defensor. Ellos son claramente más rápidos que cualquiera en el campo, así que, bueno, solo ellos pueden responder esas preguntas".

La crítica de Bale apuntaba directamente a la falta de atrevimiento de Mbappé y Vinicius para encarar a los defensores rivales y generar esas situaciones de superioridad numérica que suelen definir los partidos de máxima importancia.

“It was just a bit disappointing that final third there wasn’t really that kind of quality you’d expect from Real Madrid players.”@GarethBale11 and Thierry Henry on Real Madrid’s lack of end product tonight 🗣️ pic.twitter.com/SiacuTKSRz — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 4, 2025

Sin embargo, Bale también abrió una puerta a la reflexión táctica, sugiriendo que quizás los problemas del Real Madrid excedían la responsabilidad individual de sus extremos.

Planteó que la ausencia de un delantero centro de referencia podría estar condicionando el juego de ambos futbolistas: "Pero tal vez no lo hacen porque no hay alguien más en el área esperando los centros. Quizá se necesita ese nueve de referencia, y eso lo complica un poco".

Xabi Alonso contaba en el banquillo con Gonzalo García y Endrick, pero decidió mantener un esquema que evidentemente no funcionaba frente al Liverpool.

Henry, contra Vinicius

Las críticas de Bale se complementaron con las de Thierry Henry, quien censuró especialmente a Vinicius por decisiones tácticas cuestionables.

El francés reprochó al brasileño que no capitalizara sus momentos de ventaja individual: "Vinicius tuvo a Conor Bradley contra las cuerdas en los primeros cinco o siete minutos. Y luego lo dejó respirar. ¿Por qué lo dejas respirar? Insiste hasta que reciba una amarilla, entonces ya no podrá defender igual, pero no pasó".

Henry profundizó en su análisis con un ejemplo concreto del desarrollo del partido: "Vinicius recibió el balón en un uno contra uno después de tener una buena batalla en los primeros cinco minutos contra Conor Bradley, y se la devolvió a su lateral izquierdo para recibirla de nuevo... y ya era un uno contra tres".

"Luego atacó él solo contra los tres y yo pensé, espera, haz las matemáticas. Tenías un uno contra uno, intenta ver qué puedes hacer con eso. ¿Por qué mueves atrás el balón para que te vuelva y jugar un uno contra tres? Simplemente no lo entiendo a veces", añadió.

La derrota en Anfield abrió un nuevo capítulo en la creciente inquietud sobre la capacidad del Real Madrid para competir al máximo nivel europeo en esta temporada.