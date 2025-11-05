Diagnostican tuberculosis a uno de los trabajadores de las obras del Camp Nou e inician un estudio para evitar más casos

Las obras del Camp Nou, durante el verano de 2025 Europa Press

Las autoridades sanitarias de Barcelona han confirmado un caso de tuberculosis en un trabajador de las obras de remodelación del Camp Nou, lo que ha llevado a activar un protocolo de control para descartar posibles contagios entre el resto del personal.

Según la Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), se ha identificado a 23 personas del entorno laboral del afectado y se ha iniciado un seguimiento clínico para evaluar su estado de salud.

De momento, solo hay un caso confirmado y, por tanto, no se considera que exista un brote de tuberculosis sino, de momento, un caso aislado.

El diagnóstico se produjo después de que un trabajador del dispositivo técnico del estadio presentara síntomas compatibles con la enfermedad: tos persistente, fiebre, fatiga y pérdida de peso.

Las pruebas médicas confirmaron que padecía tuberculosis pulmonar, una infección que se transmite por el aire a través de gotitas de saliva al toser o hablar.

La ASPB mantiene activo el estudio de contactos y ya ha comenzado el tratamiento del paciente, siguiendo las pautas recomendadas.

Imagen aérea del Camp Nou durante las obras FCB

La tuberculosis, recuerdan los expertos, es una enfermedad prevenible y curable, siempre que se diagnostique a tiempo y se cumpla el tratamiento antibiótico de seis meses.

En la actualidad, el seguimiento de este tipo de casos resulta más complejo por la diversidad de orígenes de los trabajadores implicados en las obras y por las dificultades de adherencia al tratamiento.

El organismo sanitario insiste en que no se puede hablar de brote mientras no existan dos o más casos relacionados.

No obstante, la vigilancia epidemiológica continuará activa, especialmente tras el antecedente de un brote en el área metropolitana de Barcelona el pasado marzo que afectó a más de 25 personas por un tratamiento interrumpido.

Tensiones laborales

El caso sanitario ha devuelto la atención a las condiciones laborales en las obras del nuevo Camp Nou, que desde su inicio han estado envueltas en controversias.

Este martes, unas cuarenta personas se concentraron frente al estadio para denunciar el despido de trabajadores en situación irregular que participaban en los trabajos de reconstrucción.

Los manifestantes exigieron la readmisión de los afectados y el reconocimiento de sus cotizaciones desde el primer día.

Primeras filas del nuevo Camp Nou, en obras

Las críticas apuntan a las empresas Limak -constructora turca responsable principal del proyecto- y Extreme Works, una subcontrata con sede en Lituania.

Según denunció el sindicato CC OO Hábitat, ambas compañías habrían despedido a unos cincuenta empleados extranjeros sin papeles y planean devolverlos a sus países de origen "sin ninguna garantía".

La Inspección de Trabajo de la Generalitat mantiene abierta una investigación sobre las presuntas irregularidades en el proceso de contratación.

A finales de septiembre, una veintena de subinspectores se desplazaron al estadio para entrevistar a los trabajadores, la mayoría de ellos procedentes de países como Armenia, Georgia o Kosovo.

Se espera que las conclusiones del expediente se conozcan en las próximas semanas.

Incidentes previos

No es el primer contratiempo en la gestión de las obras, en cuanto a la gestión del personal.

En verano, el Ayuntamiento de Calella expresó su preocupación por la petición de Limak de empadronar a unos 200 empleados extranjeros alojados en hoteles de la zona para facilitar su acceso a la sanidad pública, una solicitud que fue rechazada por considerar que no se ajustaba a la ley.

Además, en septiembre, la Guardia Urbana tuvo que desalojar a operarios que trabajaban en domingo sin licencia.

Ante las críticas, el FC Barcelona ha subrayado que mantiene una colaboración constante con Limak "para garantizar el respeto absoluto a los derechos laborales y el cumplimiento de la legislación vigente".

El caso de tuberculosis, aún bajo control, se suma así a una cadena de incidencias sanitarias y laborales que ensombrecen la recta final de las obras del Camp Nou, el proyecto estrella del club azulgrana, previsto para reabrir parcialmente en 2026.