Flick se rinde a Lewandowski, la "inspiración" para los jóvenes del Barça: "Entrena diferente y no sé lo qué tiene en su ADN"

La temporada no está siendo fácil para el Barça, afectado por una auténtica plaga de lesiones que ha alcanzado a 14 de los 23 futbolistas del primer equipo. Esta situación ha influido directamente en el rendimiento: el juego no está siendo el esperado y los resultados son más irregulares de lo que Flick desearía.

En el encuentro ante el Brujas, correspondiente a la cuarta jornada de la Champions, los azulgranas tienen una buena oportunidad para recuperar sensaciones y confianza, con la esperanza de volver a ser el equipo sólido y ofensivo que la pasada temporada alcanzó las semifinales.

En la rueda de prensa previa al partido, Hansi Flick ha querido dejar claro que las bajas están afectando de manera considerable al equipo en este tramo de la temporada y además de deshacerse en elogios hacia Lewandowski, también habló sobre la posible convocatoria de Lamine con la Selección.

Los peligros del Brujas

Siempre nos pasa lo mismo. En los últimos partidos, ha pasado igual. Pero en estas situaciones, es una cuestión de mentalidad. Para mí, no es un problema. Hay que estar concentrados. Los rivales siempre tienen jugadores potentes por arriba.

Tienen buenos movimientos y en casa presionan uno contra uno. Va a ser un partido duro. En casa ellos aprietan mucho porque la atmósfera en el estadio es fantástica.

Lamine y la Selección

Ese no es mi problema. Para nosotros lo importante es que está trabajando bien, tiene que gestionar la situación. Lo que puedo decir es que está bien y que está apto para jugar.

Cómo está el equipo

No puedes comparar temporadas. El año pasado empezamos con varios jugadores lesionados pero con Lamine, Raphinya y Lewandowski al máximo nivel. Nos dio mucha confianza. Creo que ahora estamos empezando a estar bien.

Eric García

El año pasado, Iñigo Martínez fue un gran, gran líder. Antes del último parón, cambiamos mucho los centrales. Luego decidimos que jugaran Cubarsí y Eric, pero Araújo jugó muy bien contra el Elche y estoy contento con los tres. Y otra opción podría ser incluso Gerard Martín.

Errores ante el Inter

Es importante aprender. Vi muchos partidos y cuando juegas contra juegas contra buenos equipos, si ganas 3-0 te preguntas por qué no atacaste. Lo importante es ser fiel a la filosofía.

Por cierto, nadie me preguntó por Lewandowski. Nunca he tenido un profesional como Robert. No sé qué tiene en su ADN, que se recupera siempre rápido. Parecía que estar fuera cuatro o cinco semanas y sólo ha estado fuera dos o tres.

Que él esté con nosotros, es otro nivel. Y nosotros necesitamos jugadores como él para recuperar nuestro mejor nivel. Y eso requiere tiempo. Tenemos que gestionarlo. Amo este jugador, los jugadores. Estoy feliz en el club, la ciudad, daré lo mejor de mí.