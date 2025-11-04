Cristiano revela su situación financiera actual: "Ya era mil millonario con 39 años. Tengo 50 coches, pero no conduzco"

A sus 40 años, cada vez que Cristiano Ronaldo concede una entrevista ya la pregunta obligatoria que recibe es cuándo llegará el momento de que ponga fin a su exitosa carrera deportiva. La retirada cada vez está más cerca y para él no resulta ningún problema hablar sobre ello.

De la misma forma que tampoco esquiva las preguntas sobre su situación económica después de que el año pasado se convirtiera en el primer futbolista en ser mil millonario. "Desde hace muchos años soy multimillonario y sabía que esto iba a pasar, era cuestión de tiempo" reconoce.

En la entrevista con Piers Morgan confesó no estar "obsesionado con el dinero pero cuando alcanzas cierto nivel esto no importa tanto. El dinero es importante, las finanzas, pero hay cosas más importantes. Es como cuando ganas un Balón de Oro porque uno se marca sus propias metas".

Cristiano Ronaldo tells Piers Morgan he thinks he will retire 'soon' - but 'nothing' will compare in his life to football.



"It will be tough... probably I will cry... but I've prepared my future since 27 years old."



📺 https://t.co/tL9iaAjKDq@piersmorgan | @cristiano pic.twitter.com/ugyArQp8s3 — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 4, 2025

Además, aseguró ser una persona que se preocupa por lo que le rodea, por las finanzas, la gente que tiene a su alrededor para llevarle los temas más importantes de su vida... menos en lo económico.

"No soy de los que se fijan mucho, pero tengo gente a mi alrededor que me ayuda a hacer lo correcto en todos los aspectos, excepto en lo financiero. Sin embargo, cuando alcanzas cierto nivel, el dinero ya no importa", opinó.

Una vida lujosa

En una conversación que osciló en algunos lujos que ha tenido. Cristiano señaló que lo más caro que se compró fue un avión, pero que con el paso del tiempo algunas pasiones que ha tenido (como los coches) han ido desapareciendo.

"Cuando era joven, entre los 20 y los 30 años, me encantaban los coches y todo lo relacionado con conducir, pero ahora ya no tengo esa pasión. Compro coches porque los necesito, porque no soy una persona normal. No puedo estar en la calle. Me los compro por eso", manifestó el portugués.

Cristiano Ronaldo, en la piscina de su mansión en Arabia Saudí

Añadió además que "hace tres días compré un coche, pero es para coleccionarlo. Es como comprar un cuadro. No voy a conducir ese coche. Es como una inversión [...] No sé cuántos coches tengo, de verdad, quizás unos 50".

No obstante, Cristiano no conduce ninguno de los coches que tiene como sí hacía antes. El luso ha reconocido que siempre le llevan a los sitios porque ha perdido ese "encanto" por los automóviles.

A pesar de haber llegado a los 40 años y seguir vigente a nivel internacional, Cristiano Ronaldo no rehuyó en el momento de hablar sobre su retirada. "Estaré preparado para retirarme. Me lo imagino muchas veces, puede que llore. Soy una persona emocional. Será muy difícil pero he preparado mi futuro desde los 25-27 años... Estaré preparado para aguantar esa presión", declaró.

A pesar de asegurar que "nada reemplazará al fútbol cuando se retire", el crack portugués sí quiere dedicar más tiempo a su familia y aprender nuevas cosas cuando no juegue.

Imagen de Cristiano Ronaldo. Europa Press

En un plan en el que buscó seguir creciendo a todos los niveles, aseguró a Piers Morgan que nunca se ha fijado en un jugador específico. "Veo a los equipos. Veo a Brasil por los jugadores que tiene, Argentina, España... El fútbol tiene muchas estrellas", además de asegurar que cada vez entiende más las decisiones de los entrenadores cuando le cambian.

Cristiano reflejó que "no le importa que la gente piense que es arrogante. Si miras muchos récords en el fútbol, Cristiano está ahí. Es una cosa más. Sé de mi potencial en el fútbol y fuera del fútbol. El dinero no es la mayor motivación para jugar al fútbol pero ayuda", expresó.