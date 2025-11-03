Liverpool - Real Madrid, Champions League: horario y dónde ver por TV el partido de fútbol

El Liverpool y el Real Madrid vuelven a verse las caras un año más en la Champions League. De nuevo en Anfield, feudo donde los blancos (en aquel entonces entrenados por Ancelotti) sucumbieron por 2-0 ante un cuadro 'red' muy superior.

Ahora, 365 días después, las tornas parecen haber girado. El Real Madrid ha contratado a Xabi Alonso como nuevo entrenador y ha elevado su nivel de competitividad. Por su parte, el Liverpool ha desembolsado casi 500 millones de euros este verano, pero le está costando mucho ajustar todas las piezas.

De hecho, los de Arne Slot atraviesan un momento muy delicado. Bien es cierto que ganaron al Aston Villa el pasado fin de semana, pero encadenaban una mala racha de tan solo una victoria en seis encuentros.

Buscarán que ante el Real Madrid sea el punto de inflexión, pero no será fácil fruto del nivel de los blancos. Y es que los de Xabi Alonso llegan con la moral por las nubes. Encadenan seis victorias seguidas tras la derrota del derbi y únicamente se han dejado puntos en un choque de los 14 del curso.

Será un duelo de alto voltaje. Un partido entre dos de los favoritos al título y en un escenario con mucha mística. Xabi Alonso regresará a la que fue su casa durante cinco años. Lo hará como técnico rival y con la oportunidad de dar un nuevo golpe sobre la mesa en su proyecto con el Real Madrid.

¿Cuándo se juega el partido de Champions entre el Liverpool y el Real Madrid?

El duelo entre los de Xabi Alonso y Arne Slot correspondiente a la cuarta jornada de la fase de liga se disputa este martes 4 de noviembre a partir de las 21:00 hora peninsular. En México serán las 13:00 y en Argentina las 16:00.

¿Dónde se juega el partido de Champions entre el Liverpool y el Real Madrid?

El choque entre españoles e ingleses se disputa en Anfield, uno de los estadios más emblemáticos del mundo y que tiene una capacidad para 61.276 espectadores.

¿Dónde se puede ver el partido de Champions entre el Liverpool y el Real Madrid?

En España, el encuentro que mide al Liverpool con el Madrid se podrá ver a través de Movistar+. Además, EL ESPAÑOL hará una cobertura minuto a minuto de todo lo que ocurra en el choque.