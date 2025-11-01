Roque Mesa, el exfutbolista de Primera División que reconoce su fijación por el dinero: "Nunca perdoné ni un solo euro"

Roque Mesa ha demostrado ser en su carrera deportiva un jugador que no se casa con ningún club: Las Palmas, Swansea, Sevilla, Leganés, Valladolid, Sporting y el Johor FC de Malasia han sido los equipos para los que ha trabajado. En todos se repite un mismo patrón en relación a los contratos.

El canario ha sido tendencia en redes sociales, donde explicó en una entrevista para el podcast Offsiders la 'obsesión' que tenía por no perdonar nunca parte de su salario cuando dos clubes negociaban su fichaje.

Durante los tres años que estuvo en el conjunto pío-pío, consiguió llamar la atención del Swansea, donde firmó un "contrato espectacular, me solucionó la vida". No obstante, la aventura en Inglaterra duró solo unos meses hasta que el Betis y el Sevilla mostraron interés en su incorporación.

Roque Mesa es el final boss de los peseteros. Imagina que tu carrera deportiva entera sea esto: pic.twitter.com/2K2TVCEXUR — David Cavero (@davidcavero_) October 31, 2025

"En enero, viene el Sevilla; me había llamado el Betis de Quique Setién, pero el Betis no me pagaba el cien por cien del contrato, solo un 60 o 70 por ciento, y yo no iba a perdonar... en Segunda en Inglaterra iba a cobrar más que en cualquier equipo de Primera en España, y yo para eso no me voy", cuenta Roque Mesa.

Eso a pesar de que en Inglaterra no se terminó de adaptar, sobre todo con sus compañeros: "Intentaba asociarme con algún compañero y no me la devolvían".

Negociaciones difíciles

El Sevilla se hizo con los servicios del mediocentro mediante una cesión con opción de compra de 10 millones, que se hizo efectiva al final de la temporada por cuatro temporadas más.

La negociación no fue nada sencilla, ya que Roque Mesa no quería renunciar al sueldo que había acordado con el Swansea: "Caparrós me dice que me quiere firmar, pero le digo que hay un problema; mi contrato. Yo tenía firmado dos años más en el Swansea y le dije que, o me pagaban lo mismo, o me quedaba en Inglaterra, que iba a ganar lo mismo aunque descendiese".

El canario contó también cómo fue su salida de Nervión: "Viene Monchi. Yo tenía uno de los contratos más altos de la plantilla. Yo no tenía problema en irme, pero me tenían que pagar. Al final me fui cedido un año al Leganés".

Roque Mesa, en el banquillo de Butarque. Europa Press

"La decisión no era la mejor, pero, claro, no quería perder ni un duro y el Leganés era el único equipo que me lo ofrecía. El Sevilla me pagaba el 50% y el Leganés la otra mitad. No perdono nada", explica.

"Sufres, porque vas a un equipo en el que no juegas... al final, lo que piensas es en que pase ese año (de cesión). No era feliz. Me costaba levantarme por la mañana. Decía hostia, otra vez a entrenar...".

"Después vuelvo al Sevilla, me quedaba un año de contrato. Les dije 'me lo pagan o me quedo'. Al final, me pagaron y me fui el último día (de mercado) al Valladolid. Firmé tres años de contrato, más la rescisión con el Sevilla", concluye sobre los movimientos en sus traspasos.