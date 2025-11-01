FC Barcelona - Elche, La Liga: horario y dónde ver por TV y online el partido de fútbol

Rashford, en el partido entre el Barça y la Real Sociedad. REUTERS

El Barcelona afronta una nueva jornada de LaLiga con la obligación de lograr una victoria convincente que le permita recuperar sensaciones y no perder terreno respecto al líder, el Real Madrid. Enfrente estará el Elche, una de las sorpresas del campeonato, que sueña con dar la campanada en el Olímpic Lluís Companys.

El equipo de Hansi Flick continúa lastrado por las lesiones. Esta semana ha recuperado a Robert Lewandowski y Dani Olmo, pero ha perdido durante varias semanas a Pedri, expulsado además en el Bernabéu, por lo que no habría podido jugar ante el cuadro ilicitano.

Lamine Yamal, la gran joya del Barça, tampoco está al cien por cien debido a una pubalgia que sigue condicionando su rendimiento. Flick deberá administrar cuidadosamente los minutos del joven extremo según evolucione el partido.

Por su parte, el Elche llega al duelo en su peor momento del curso. Tras un inicio prometedor con siete jornadas invicto, el conjunto de Eder Sarabia solo ha logrado un punto de los últimos nueve.

Además, sigue sin conocer la victoria como visitante, una asignatura pendiente que intentará aprobar ante un rival históricamente esquivo: nunca ha ganado en campo del Barça y no puntúa allí desde hace medio siglo.

¿Cuándo se juega el partido entre el FC Barcelona y el Elche de La Liga?

Este partido que corresponde a la jornada 11 de La Liga entre los culés y los ilicitantos se disputa este domingo 2 de noviembre a las 18:30 horas de la tarde. En México serán las 11:30 mientras que en Argentina serán las 15:30 horas.

¿Dónde se juega el partido entre el FC Barcelona y el Elche de La Liga?

El choque entre el Barça y el Elche de La Liga se disputa en el estadio Olímpico de Montjuïc. Los culés juegan aquí todos sus partidos como locales mientras esperan a que el Camp Nou esté disponible por las obras de remodelación que ahora mismo vive. Montjuïc tiene una capacidad para cerca de 50.000 espectadores.

¿Dónde se va a poder ver el partido entre el FC Barcelona y el Elche de La Liga?

Este partido que mide al equipo de la ciudad condal y al conjunto alicantino se va a poder ver en directo por DAZN LaLiga.

Además, el partido entre el Barcelona y el Elche se va a poder seguir en directo gracias a la cobertura minuto a minuto que realizará EL ESPAÑOL de este choque de la jornada 11 de La Liga de la temporada 2025/26.