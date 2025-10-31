Sorteo de segunda ronda de la Copa del Rey: cuándo es, fecha, horario, qué equipos estarán y cuándo se juegan los partidos

Salón Luis Aragonés, escenario donde se realiza el sorteo de la Copa del Rey. Europa Press

La Copa del Rey sigue su curso tras una emocionante primera ronda en la que 56 equipos lograron su pase a la segunda fase. El sorteo de esta nueva eliminatoria promete ser un evento con máxima expectación, marcando un nuevo capítulo en uno de los torneos con más historia del fútbol español.

De los 56 equipos que estarán en el sorteo, se incluyen 16 conjuntos de Primera División, 15 de Segunda División ― entre ellos, el RC Deportivo de La Coruña, que se suma como campeón de la Primera Federación ―, 11 equipos de Primera Federación y 14 de Segunda Federación.

Entre estos, destacan representantes históricos, clubes emergentes y equipos que buscarán sorprender a los grandes del fútbol español.

En esta ronda quedan también liberados de jugarla los cuarto equipos que disputarán en enero la Supercopa de España: Real Madrid, Athletic Club, FC Barcelona y Osasuna. Los 56 equipos del sorteo estarán divididos en cuarto bombos:

Bombo 1 (Primera División)

Alavés, Betis, Celta, Elche, Espanyol, Getafe, Girona, Levante, Mallorca, Osasuna, Rayo Vallecano, Real Sociedad, Sevilla, Valencia, Villarreal.

Bombo 2 (Segunda División)

Albacete, Almería, Andorra, Burgos, Cadiz, Ceuta, Cultural, Deportivo, Eibar, Granada, Huesca, Leganés, Málaga, Mirandés, Racing, Sporting, Zaragoza.

Bombo 3 (Primera Federación)

Cartagena, Eldense, Ferrol, Guadalajara, Murcia, Ourense, Ponferradina, Pontevedra, Sabadell, Talavera, Tenerife.

Bombo 4 (Segunda Federación)

Antoniano, Avila, Baleares, Ebro, Extremadura, Navalcarnero, Numancia, Quintanar, Reus, Sant Andreu, Torrent. El CD Cieza y el Portugalete, de la Tercera RFEF, también estarán en este bombo.

Resumen de la primera ronda

La primera eliminatoria dejó resultados espectaculares y eliminaciones sorpresivas.

Martes 28 de octubre

Atlético Tordesillas 1-2 Burgos

Constància 2-3 Girona

Ourense 4-2 Real Oviedo

SD Logroñés 0-4 Racing

UCAM Murcia 1-3 Cádiz

Langreo 0-0 Ferrol

Roda 1-5 Granada

Tropezón 1-3 Cultural Leonesa

Guadalajara 2-1 Cacereño

Inter Valdemoro 0-11 Getafe

Rayo Majadahonda 1-4 Talavera

Maracena 0-5 Valencia

San Fernando 0-3 Albacete

Alcalá 0-4 Tenerife

Utebo 0-3 Huesca

Extremadura 3-1 Las Palmas

Toledo 1-4 Sevilla

Negreira 0-3 Real Sociedad

Miércoles 29 de octubre

Poblense 1-2 Sabadell

Ebro 1-1 Tarazona

Sant Jordi 0-5 Osasuna

Los Garres 0-4 Elche

Mutilvera 1-3 Zaragoza

La Unión 0-2 Ceuta

Sant Just 0-2 Mallorca

Atlético Astorga - Mirandés

Navalcarnero 2-1 Mérida

Cieza 1-0 Córdoba

Caudal 0-1 Sporting

Azuaga 1-4 Leganés

Portugalete 1-0 Valladolid

Lorca 0-2 Almería

Naxara 2-4 Eibar

Numancia 3-0 Arenas

Torrent 3-1 Juventud Torremolinos

Sant Andreu 2-1 Teruel

Puente Genil 0-1 Cartagena

Ciudad de Lucena 0-6 Villarreal

Yuncos 1-6 Rayo Vallecano

Real Jaén 1-3 Eldense

Jueves 30 de octubre

Puerto Vega 0-2 Celta

Orihuela 3-4 Levante

CD Valle de Egüés 1-5 Andorra

CD Getxo 0-7 Alavés

UD Logroñes 1-3 Ponferradina

Real Ávila 1-0 Real Avilés Industrial

Atlético Baleares 2-0 Gimnástic

Sámano 1-5 Deportivo de la Coruña

Atlètic Lleida 1-2 Espanyol

Palma del Río Atlético 1-7 Betis

CD Estepona 1-3 Málaga

Atlético Antoniano 1-0 Castellón

Real Murcia 2-1 Antequera

Horario del sorteo

El sorteo de la segunda ronda se celebrará este martes 11 de noviembre de 2025 a las 13:00 horas. Tendrá lugar en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

¿Dónde ver el sorteo de la Copa del Rey?

El sorteo será retransmitido en directo por varios medios:

Televisión: Teledeporte y RTVE Play.

Teledeporte y RTVE Play. Streaming: A través del canal oficial de la RFEF en YouTube y en su página web (RFEF.es).

A través del canal oficial de la RFEF en YouTube y en su página web (RFEF.es). Cobertura online: Desde EL ESPAÑOL realizaremos una cobertura completa del sorteo en directo.

¿Cuándo se juegan los partidos de la segunda ronda?

Las eliminatorias de la segunda ronda de la Copa del Rey se disputarán los días 2, 3 y 4 de diciembre de 2025. Como es tradición en esta competición, los enfrentamientos se jugarán a partido único en el estadio del equipo de menor categoría, aumentando la posibilidad de sorpresas y eliminaciones inesperadas.

Expectativa y emoción en el torneo del KO

Con la emoción de los equipos modestos que buscan hacer historia y la presión de los clubes profesionales, esta segunda ronda promete momentos inolvidables.