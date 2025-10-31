Sorteo de segunda ronda de la Copa del Rey: cuándo es, fecha, horario, qué equipos estarán y cuándo se juegan los partidos
Real Oviedo, Las Palmas, Castellón y Córdoba han sido los únicos equipos de Primera y Segunda eliminados, por lo que la expectación es máxima con los 56 clubes restantes.
La Copa del Rey sigue su curso tras una emocionante primera ronda en la que 56 equipos lograron su pase a la segunda fase. El sorteo de esta nueva eliminatoria promete ser un evento con máxima expectación, marcando un nuevo capítulo en uno de los torneos con más historia del fútbol español.
De los 56 equipos que estarán en el sorteo, se incluyen 16 conjuntos de Primera División, 15 de Segunda División ― entre ellos, el RC Deportivo de La Coruña, que se suma como campeón de la Primera Federación ―, 11 equipos de Primera Federación y 14 de Segunda Federación.
Entre estos, destacan representantes históricos, clubes emergentes y equipos que buscarán sorprender a los grandes del fútbol español.
En esta ronda quedan también liberados de jugarla los cuarto equipos que disputarán en enero la Supercopa de España: Real Madrid, Athletic Club, FC Barcelona y Osasuna. Los 56 equipos del sorteo estarán divididos en cuarto bombos:
Bombo 1 (Primera División)
Alavés, Betis, Celta, Elche, Espanyol, Getafe, Girona, Levante, Mallorca, Osasuna, Rayo Vallecano, Real Sociedad, Sevilla, Valencia, Villarreal.
Bombo 2 (Segunda División)
Albacete, Almería, Andorra, Burgos, Cadiz, Ceuta, Cultural, Deportivo, Eibar, Granada, Huesca, Leganés, Málaga, Mirandés, Racing, Sporting, Zaragoza.
Bombo 3 (Primera Federación)
Cartagena, Eldense, Ferrol, Guadalajara, Murcia, Ourense, Ponferradina, Pontevedra, Sabadell, Talavera, Tenerife.
Bombo 4 (Segunda Federación)
Antoniano, Avila, Baleares, Ebro, Extremadura, Navalcarnero, Numancia, Quintanar, Reus, Sant Andreu, Torrent. El CD Cieza y el Portugalete, de la Tercera RFEF, también estarán en este bombo.
Resumen de la primera ronda
La primera eliminatoria dejó resultados espectaculares y eliminaciones sorpresivas.
Martes 28 de octubre
Atlético Tordesillas 1-2 Burgos
Constància 2-3 Girona
Ourense 4-2 Real Oviedo
SD Logroñés 0-4 Racing
UCAM Murcia 1-3 Cádiz
Langreo 0-0 Ferrol
Roda 1-5 Granada
Tropezón 1-3 Cultural Leonesa
Guadalajara 2-1 Cacereño
Inter Valdemoro 0-11 Getafe
Rayo Majadahonda 1-4 Talavera
Maracena 0-5 Valencia
San Fernando 0-3 Albacete
Alcalá 0-4 Tenerife
Utebo 0-3 Huesca
Extremadura 3-1 Las Palmas
Toledo 1-4 Sevilla
Negreira 0-3 Real Sociedad
Miércoles 29 de octubre
Poblense 1-2 Sabadell
Ebro 1-1 Tarazona
Sant Jordi 0-5 Osasuna
Los Garres 0-4 Elche
Mutilvera 1-3 Zaragoza
La Unión 0-2 Ceuta
Sant Just 0-2 Mallorca
Atlético Astorga - Mirandés
Navalcarnero 2-1 Mérida
Cieza 1-0 Córdoba
Caudal 0-1 Sporting
Azuaga 1-4 Leganés
Portugalete 1-0 Valladolid
Lorca 0-2 Almería
Naxara 2-4 Eibar
Numancia 3-0 Arenas
Torrent 3-1 Juventud Torremolinos
Sant Andreu 2-1 Teruel
Puente Genil 0-1 Cartagena
Ciudad de Lucena 0-6 Villarreal
Yuncos 1-6 Rayo Vallecano
Real Jaén 1-3 Eldense
Jueves 30 de octubre
Puerto Vega 0-2 Celta
Orihuela 3-4 Levante
CD Valle de Egüés 1-5 Andorra
CD Getxo 0-7 Alavés
UD Logroñes 1-3 Ponferradina
Real Ávila 1-0 Real Avilés Industrial
Atlético Baleares 2-0 Gimnástic
Sámano 1-5 Deportivo de la Coruña
Atlètic Lleida 1-2 Espanyol
Palma del Río Atlético 1-7 Betis
CD Estepona 1-3 Málaga
Atlético Antoniano 1-0 Castellón
Real Murcia 2-1 Antequera
Horario del sorteo
El sorteo de la segunda ronda se celebrará este martes 11 de noviembre de 2025 a las 13:00 horas. Tendrá lugar en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
¿Dónde ver el sorteo de la Copa del Rey?
El sorteo será retransmitido en directo por varios medios:
- Televisión: Teledeporte y RTVE Play.
- Streaming: A través del canal oficial de la RFEF en YouTube y en su página web (RFEF.es).
- Cobertura online: Desde EL ESPAÑOL realizaremos una cobertura completa del sorteo en directo.
¿Cuándo se juegan los partidos de la segunda ronda?
Las eliminatorias de la segunda ronda de la Copa del Rey se disputarán los días 2, 3 y 4 de diciembre de 2025. Como es tradición en esta competición, los enfrentamientos se jugarán a partido único en el estadio del equipo de menor categoría, aumentando la posibilidad de sorpresas y eliminaciones inesperadas.
Expectativa y emoción en el torneo del KO
Con la emoción de los equipos modestos que buscan hacer historia y la presión de los clubes profesionales, esta segunda ronda promete momentos inolvidables.