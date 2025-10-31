Real Madrid - Valencia, La Liga: horario y dónde ver por TV y online el partido de fútbol

El Real Madrid afronta la jornada 11 de La Liga con la tranquilidad que da el liderato asegurado, ocurra lo que ocurra. Tras imponerse al Barcelona en el Clásico (2-1) y abrir una brecha en la tabla, el conjunto blanco suma cinco victorias consecutivas desde su única derrota liguera, sufrida ante el Atlético de Madrid en el derbi.

Enfrente estará un Valencia inmerso en una preocupante crisis. La goleada copera frente al Macarena (0-5) ha servido como alivio momentáneo, pero la realidad en la Liga es muy distinta: acumulan cinco jornadas sin conocer la victoria y han caído a puestos de descenso.

Reaccionar ante el Real Madrid parece casi una quimera. Aun así, los valencianistas pueden aferrarse a un dato esperanzador: han ganado dos de sus últimos enfrentamientos directos y lograron asaltar el Bernabéu la temporada pasada, algo que no conseguían desde 2008.

Se trata de uno de los duelos más repetidos en la historia del Real Madrid, solo por detrás de los que ha disputado frente a Barcelona, Athletic y Atlético de Madrid. Un clásico moderno que alcanzó su punto álgido en la era de Pedja Mijatovic y que hoy se mantiene encendido con figuras como Vinícius.

Con una ventaja de cinco puntos sobre el Barcelona, la presión se traslada ahora a sus perseguidores. Xabi Alonso advierte que una mínima relajación, una pérdida del hambre o de la intensidad mostrada en el Clásico, podría tener consecuencias. El técnico buscará mantener ese nivel competitivo introduciendo algunos ajustes en el once.

¿Cuándo se juega el partido de La Liga entre el Real Madrid y Valencia?

El encuentro que enfrenta a los blancos ante el conjunto che se disputa este sábado 1 de noviembre a partir de las 21:00 hora peninsular. En México serán las 13:00, mientras que en Argentina las 16:00.

¿Dónde se juega el partido de La Liga entre el Real Madrid y Valencia?

El duelo entre los de Xabi Alonso y los de Carlos Corberán se disputará en el Santiago Bernabéu. Será la puesta en escena del técnico vasco ante su afición. Este remodelado estadio cuenta con una capacidad para unos 85.000 espectadores.

¿Dónde se podrá ver el partido de La Liga entre el Real Madrid y Valencia?

En España, el partido correspondiente a la jornada 11 de La Liga entre el Madrid y el Valencia se podrá ver a través de Movistar LaLiga. Además, EL ESPAÑOL hará una cobertura minuto a minuto de todo lo que ocurra en el encuentro.