El papel de Lamine Yamal en la Kings League: un "juego" que tuvo el visto bueno del Barça y que vuelve loco a Piqué

Lamine Yamal celebrando con los jugadores de La Capital la victoria contra el equipo de Ibai Kosmos

La imagen de Lamine Yamal poniéndose una corona ficticia tras marcar un penalti en la Kings League recorrió todas las redes sociales en apenas unas horas. El joven extremo del FC Barcelona, con solo 18 años, celebraba como si acabara de conquistar un título, pero no vestía la camiseta blaugrana.

Lo hacía en el papel de presidente de La Capital CF, su equipo en la competición de fútbol 7 creada por Gerard Piqué, y acababa de protagonizar uno de los momentos más virales de la temporada.

Lo que empezó como un juego de adolescente se ha convertido en un fenómeno que genera millones de visualizaciones, pero también dolores de cabeza en las oficinas del Camp Nou.

La historia de amor entre Lamine y la Kings League comenzó cuando nadie imaginaba que aquel chico de 14 años, canterano del Barça y aficionado a la liga de Piqué, terminaría siendo uno de los mejores futbolistas del mundo.

Era 2023 y el extremo de Rocafonda asistió a la Final Four del primer Split en el Camp Nou, poco antes de debutar con el primer equipo del Barça a los 15 años. A partir de ahí, la historia ya se conoce, protagonizando una de las explosiones más tempranas del fútbol mundial.

Posteriormente visitó las instalaciones del torneo para presenciar el enfrentamiento entre el Rayo de Barcelona y el xBuyer Team. Iba como invitado especial, pero en el fondo era un seguidor más, un adolescente fascinado por el formato innovador que mezclaba fútbol, espectáculo y entretenimiento digital.

Ese dato, aparentemente anecdótico, resulta fundamental para entender por qué la relación de Lamine con la Kings League va más allá de una simple operación de marketing. Cuando Piqué decidió contactar con él para incorporarlo al proyecto, se encontró con una sorpresa.

Gerard Piqué, presidente y fundador de la Kings League. Kings League

El futbolista no solo aceptó encantado, sino que demostró conocer la competición mejor que muchos de sus propios organizadores. El expresidente del Barcelona lo reconoció públicamente con asombro: "Lamine sabía más de la Kings League que nosotros mismos".

Para el jugador, según reveló Piqué, participar en el torneo era "como un juego", una válvula de escape en medio de la presión que supone ser la gran esperanza del fútbol español.

El primer acercamiento oficial se produjo en septiembre de 2024, durante la grabación del tráiler promocional de la nueva temporada. Las conversaciones avanzaron con naturalidad, favorecidas por la excelente relación que Lamine mantenía con los hermanos Buyer, presidentes del xBuyer Team.

Apenas unos días después, el 12 de septiembre, el futbolista acudió a El Hormiguero y dejó caer la bomba: tendría su propio equipo en la Kings League, con sus jugadores y su entrenador. Y, sobre todo, mandaría él.

El anuncio generó expectación, pero también dudas. ¿Cómo reaccionaría el FC Barcelona? ¿Permitiría el club que su joya más preciada, un futbolista con una cláusula de rescisión millonaria y proyección de Balón de Oro, se involucrara en un proyecto ajeno al fútbol profesional?

La respuesta, inicialmente, fue afirmativa. El Barcelona mostró una actitud permisiva, entendiendo que la participación de Lamine en la Kings League no interfería con sus obligaciones deportivas.

El nacimiento de La Capital

La presentación oficial de La Capital CF llegó el pasado 31 de marzo. El nombre era un homenaje explícito a Rocafonda, el barrio de Mataró donde creció Lamine y que él considera su lugar más importante. El equipo vestiría de rosa, un color elegido personalmente por el futbolista.

La Capital CF ocuparía la plaza dejada vacante por Kunisports tras la marcha del Kun Agüero a la Kings League Américas, y compartiría presidencia con el streamer argentino La Cobra. El primo de Lamine, Moha, y su amigo 'Soha' —las dos figuras de su entorno más presentes en el día a día de Lamine— asumirían la dirección deportiva.

El equipo debutó como wildcard en la Kings World Cup Clubs celebrada en París y posteriormente se incorporó a la competición española. Todo parecía funcionar a la perfección. El proyecto generaba cifras astronómicas en redes sociales: 185 millones de reproducciones y más de 50.000 nuevos seguidores en apenas 48 horas tras su primera visita oficial al Cupra Arena.

Ibai Llanos, junto a Lamine Yamal, en un programa de la Kings League

Sin embargo, el equilibrio se rompió la pasada semana. Apenas días antes del Clásico contra el Real Madrid, Lamine participó en el programa Chup Chup Kings junto a Ibai Llanos y Gerard Piqué. Durante la emisión, que se emitió en directo con miles de espectadores conectados, el futbolista comparó a Porcinos FC, el equipo de Ibai, con el Real Madrid.

Las palabras fueron contundentes: "Roban, se quejan, hacen cosas que no sé...". La frase, pronunciada con el tono desenfadado propio de un programa de entretenimiento, se convirtió en un titular explosivo.

La polémica estalló de inmediato. Medios y redes amplificaron las declaraciones y lo que debía ser una semana de preparación para el partido más importante de la temporada se transformó en un circo mediático.

El Clásico terminó con derrota del Barcelona por 2-1, y en la tangana final varios jugadores del Real Madrid, incluidos Vinicius, Carvajal y Courtois, recriminaron a Lamine sus palabras. El ambiente estaba envenenado y el club culé decidió actuar.

Ibai Llanos asumió públicamente parte de la responsabilidad, reconociendo que había insistido en adelantar el partido entre La Capital CF y Porcinos FC para que Lamine pudiera estar presente y participar en el programa previo. La intención era generar contenido viral, y lo consiguieron, pero con consecuencias inesperadas.

El Barça toma medidas

El FC Barcelona, tras la polémica y la derrota del Clásico, ha puesto límites. La primera medida fue cancelar la asistencia de Lamine a un evento de OPPO, marca de la que es embajador, donde iba a interactuar con la prensa e iba a charlar con un streamer francés.

La decisión, consensuada entre todas las partes, buscaba reducir la sobreexposición del extremo y evitar que volviera a quedar expuesto en situaciones que generaran ruido mediático innecesario.

Una medida que recordó a tiempos de Pep Guardiola o Luis Enrique, donde había un control absoluto sobre las apariciones de jugadores en actos publicitarios y entrevistas en las 48 horas previas a partidos importantes.

La situación refleja el desafío de gestionar a un futbolista de 18 años que vive simultáneamente su explosión deportiva y mediática.

Lamine Yamal, cabizbajo durante El Clásico contra el Real Madrid. REUTERS

Lamine Yamal es campeón de Europa con España, estrella indiscutible del Barcelona y presidente de un equipo en una competición alternativa de fútbol 7. Ha pasado de la nada al todo en apenas dos años, y ese vértigo requiere acompañamiento y límites claros.

Para Piqué, la incorporación de Lamine representa uno de los mayores golpes de la Kings League. "Ha revivido esto", decía el periodista Gerard Romero, otro de los presidentes de la liga, en conversación con el exfutbolista culé durante la última jornada. Piqué, además, revelaba que otros futbolistas de primer nivel también quieren su propio equipo tras el éxito de Lamine.

Mientras tanto, Lamine continúa disfrutando de su doble vida. Sigue marcando la diferencia con el Barcelona cada fin de semana y sigue luciendo su corona cuando marca el 'penalti presidente' con La Capital.

La diferencia es que ahora lo hace con la mirada atenta del club puesta sobre él, consciente de que proteger a su mayor talento implica también saber cuándo decir basta.

A Lamine no se le espera este jueves por el Cupra Arena, ante la disputa de una nueva jornada. Quien sí estará, y se volverá a vestir de corto, será el excapitán del Real Madrid Marcelo, presidente junto al youtuber Plex del último equipo en integrarse en la competición —Skull FC—. Otro bombazo de la Kings League.