La exhibición de Marcelo en su estreno en la Kings League no es suficiente para que Skull FC gane al Rayo de Barcelona

Marcelo tuvo que adelantar su llegada a la Kings League para acudir al rescate de un equipo, Skull FC, que no solo no consiguió llevarse la victoria en los dos primeros partidos disputados del split, sino que además no transmitió buenas sensaciones.

En un equipo sin experiencia en este formato, el brasileño puso la veteranía e hizo soñar a sus jugadores con lograr su primera victoria. Ocho meses después de colgar las botas en el Fluminense, Marcelo se vistió de corto en el Cupra Arena y ejerció como el capitán de su equipo.

El exjugador del Real Madrid se gustó sobre el verde del estadio en la primera parte con regates y filigranas que acabaría contagiando tanto a sus compañeros como a los rivales. Sin embargo, fue en la segunda parte cuando se lució. Cuando su equipo más le necesitaba, él apareció.

El regate de @MarceloM12 a cámara lenta para los gourmets de la esférica🍷👑 pic.twitter.com/Gm97dZYSk0 — Kings League Spain (@KingsLeague) October 30, 2025

Su carta de presentación se mostró a los tres minutos y medio. Marcelo recibió en el corazón del área y su primera ocasión terminó con el palo repeliendo su remate. El marcador al descanso (2-1) revivía las pesadillas del Skull FC, pero fue ahí cuando emergió con su mejor versión.

El brasileño probó a Jorge Ibáñez con dos disparos desde fuera del área que no terminaron en el fondo de la red por poco. El español y el exlateral se volvieron a encontrar en un penalti que no falló Marcelo. Inapelable.

Y LLEGÓ EL GOL DE @MarceloM12 🎩 pic.twitter.com/4Be2EPeoMx — Kings League Spain (@KingsLeague) October 30, 2025

Skull FC consiguió empatar el partido (5-5) y Spursito falló su penalti presidente. El partido se decidiría en la tanda de penaltis y ahora Jorge Ibáñez le ganó la partida. El exjugador del Real Madrid quiso picar el balón, pero el portero del Rayo de Barcelona le adivinó las intenciones.

"Hacía tiempo que no disfrutaba y hoy lo he hecho muchísimo con mi equipo. Aparte del resultado me sentí futbolista otra vez y la verdad es que estoy muy contento. Quiero volver el domingo otra vez si mi agenda me deja", expresó Marcelo tras el partido.