El Metropolitano acogerá la vuelta de la final de la Women's Nations League entre la selección española y Alemania

El partido de vuelta de la final de la Women's Nations League, entre la selección de España, defensora del título, y la de Alemania, se disputará el 2 de diciembre en el estadio Metropolitano de Madrid, según informó la Federación Española de Fútbol.

Como ya hizo en 2024 en La Cartuja de Sevilla, España luchará por volver a levantar un título en casa. El Metropolitano, propiedad del Atlético de Madrid y con capacidad para más de 70.000 espectadores, ha sido el elegido para albergar el duelo de vuelta.

El presidente de la Federación, Rafael Louzán, felicitó a la selección absoluta que este martes selló en Suecia su pase a la final de la Nations por devolver "otra vez" a España "a la cumbre" del fútbol femenino.

"Hay una gran confianza en este equipo, ahora vamos a por la final. Quiero felicitar a las jugadoras y, como no, a la nueva seleccionadora porque todo el mundo está con muchas ganas. España está en su mejor versión y es para felicitarnos todos", declaró a EFE el presidente de la RFEF, que acudió al partido de Copa del Rey entre el Negreira y la Real Sociedad.

Louzán, además, hizo un llamamiento a los aficionados para que llenen el estadio Metropolitano el próximo 2 de diciembre, cuando el equipo de Sonia Bermúdez disputará la vuelta de la final contra Alemania.

"No va a ser un partido fácil, pero hay mucha confianza en este equipo. Esperamos tener una muy buena entrada para animar a la selección española, para ayudarle a revalidar este título", señaló.

El presidente de la RFEF tampoco escondió su satisfacción por el prometedor arranque de la “era Sonia Bermúdez” en la selección.

"Montse Tomé ha hecho un buen trabajo, pero también confiamos en que con Sonia lo vamos a hacer. A veces hay que tomar decisiones y ahora era el momento de apostar por ese cambio. Estamos muy contentos con esta nueva etapa. Es un orgullo de país, de selección femenina y vamos a llenar el Metropolitano", auguró.