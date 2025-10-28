Adiós al 'Boxing Day' de la Premier League: el calendario de UEFA y el dinero se 'cargan' la gran tradición del fútbol inglés

El fútbol inglés se enfrenta a uno de sus momentos más controvertidos en décadas. La Premier League ha confirmado que el Boxing Day de 2025 contará únicamente con un partido.

Se trata de una reducción sin precedentes que ha desatado la ira de millones de aficionados que consideran esta jornada festiva como un pilar fundamental de la cultura futbolística británica.

Esta tradición, arraigada desde 1888 cuando la Football League organizó sus primeros encuentros el 26 de diciembre, representa mucho más que una simple fecha en el calendario.

Para generaciones de seguidores, el Boxing Day ha simbolizado la unión entre la Navidad y el fútbol, convirtiendo este día en una celebración familiar donde las sobras de la cena navideña se comparten mientras se disfrutan múltiples partidos consecutivos.

La decisión responde a una tormenta perfecta de compromisos contractuales y presiones sobre el calendario deportivo.

La Premier League mantiene acuerdos con sus emisoras para garantizar 33 jornadas de fin de semana cada temporada, limitando las rondas entre semana a solo cinco.

Este año, el Boxing Day cae en viernes, lo que obliga a la liga a utilizar los días 27 y 28 de diciembre como jornada regular de fin de semana para cumplir sus obligaciones televisivas.

El toque navideño en los estadios de la Premier League Premier League

Pero el verdadero culpable es la saturación del calendario internacional. La expansión de las competiciones europeas de la UEFA ha añadido numerosas fechas adicionales que anteriormente estaban disponibles para las ligas domésticas.

Paralelamente, la eliminación de las repeticiones de la FA Cup y el regreso de varias rondas coperas a los fines de semana han consumido espacios preciados en el calendario.

Indignación generalizada

Richard Masters, director ejecutivo de la Premier League, ha intentado calmar las aguas afirmando que se trata de "una peculiaridad de cómo caen los partidos este año" y que la tradición regresará en 2026 cuando el Boxing Day caiga en sábado.

Sin embargo, sus palabras han hecho poco por apaciguar la indignación generalizada.

Las reacciones han sido demoledoras. Analistas como Hugh Woozencroft han culpado a "la incesante búsqueda de dinero en el fútbol", mientras que Alex Crook declaró rotundamente que "Boxing Day es para el fútbol".

Aficionados del Chelsea durante un Boxing Day de la Premier League Chelsea FC

En redes sociales, miles de seguidores han compartido su decepción, con testimonios emotivos sobre tradiciones familiares de cuatro décadas que se ven amenazadas.

Un aficionado expresó en Reddit cómo organiza su Boxing Day alrededor del fútbol desde hace casi 40 años con su padre, describiendo la decisión como "verdaderamente decepcionante". Otros han sido más directos: "El fútbol se ha perdido" o "Es ridículo, Boxing Day ha sido una tradición por muchísimo tiempo".

La ironía no pasa desapercibida: mientras la Premier League, la liga más rica del mundo, abandona su programación tradicional, la English Football League mantendrá un calendario completo con los 72 clubes del Championship, League One y League Two disputando sus encuentros ese día.

Aunque los nueve partidos restantes de la jornada 18 se jugarán entre el 27 y 28 de diciembre, el daño simbólico está hecho. Esta situación refleja las tensiones del fútbol contemporáneo, atrapado entre la tradición centenaria y las demandas implacables del calendario globalizado y los contratos multimillonarios que lo sustentan.