Carvajal regresa a la enfermería del Real Madrid por la "presencia de un cuerpo libre articular en la rodilla derecha"

La victoria del Real Madrid ante el Barça ha tenido importantes consecuencias en el conjunto blanco: Dani Carvajal ha vuelto a lesionarse y será sometido a una artroscopia por la "presencia de un cuerpo libre articular en la rodilla derecha".

Así lo ha anunciado el club en un escueto comunicado después de que el jugador fuera sometido a un examen médico. Sin detallar cuánto tiempo estará de baja, se estima que estará en torno a dos meses alejado de los terrenos de juego.

Un nuevo contratiempo para el capitán del Real Madrid que no ha tenido suerte con las lesiones en este último año: el 6 de octubre de 2024 sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior, junto con el ligamento colateral externo y el tendón poplíteo de su rodilla derecha; además, tras el derbi ante el Atlético de Madrid se le diagnosticó una lesión en el sóleo de su pierna derecha.

Carvajal se había perdido los últimos cuatro partidos (dos de Liga y dos de Champions), reapareció en El Clásico ante el Barcelona donde jugó casi media hora y ahora vuelve a estar en el dique seco.

De esta forma, Xabi Alonso vuelve a tener solo a un lateral derecho disponible: Trent Alexander-Arnold. El inglés sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda durante su debut con el Real Madrid en la Champions contra el Olympique de Marsella y, aunque ya está recuperado, el tolosarra decidió no arriesgar con él ante los azulgrana.

Bajo mínimos

Ahora Arnold deberá coger ritmo de competición con mucha rapidez. En el calendario está el Valencia este fin de semana, el Liverpool en Champions -donde se reencontrará con sus excompañeros- y la visita a Vallecas será la última antes del parón de selecciones.

La segunda opción pasa a ser, otra vez, la de Fede Valverde. El uruguayo se ha visto obligado a reconciliarse con la posición del '2' donde ha jugado los últimos cuatro partidos. Ante el Barça, jugó 72 minutos a pesar de tener fiebre.

Esta lesión de Carvajal es un paso atrás para un jugador que tiene la mente puesta en jugar con España el Mundial de 2026 que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá. Además, la competencia con Trent Alexander-Arnold puede ser dura.