Bellingham, a Soto Grado y a los jugadores del Barcelona que le pidieron su expulsión: "Ni con Negreira, ni con Negreira"

El mejor Bellingham está de vuelta. El inglés parece haber dejado atrás las molestias en el hombro y a pesar de haber sido uno de los señalados en la derrota ante el Atlético de Madrid, el volante de Xabi Alonso ha recuperado la confianza y ante el Barça fue decisivo.

Jude se inventó un pase filtrado a Mbappé para que el francés batiera a Szczesny y abriera el marcador en el Clásico. No obstante, además de su entrega en la medular y el sacrificio en las labores defensivas, fue determinante al marcar el gol que terminaría dando la victoria al Real Madrid.

En la tensión que rodeó al partido tanto en la previa como durante el encuentro y tras el pitido final de Soto Grado, el inglés también se vio involucrado. Y es que Bellingham dejó una de las imágenes de la jornada.

Ya en la segunda parte, Pedri recibió una falta y el inglés le tocó en la frente para levantarle la cabeza mientras se dolía en el césped de una acción anterior. En cuanto el mediocentro azulgrana sintió el 'contacto', se volvió a tirar al suelo simulando una agresión.

Sin embargo, el riojano no cayó en la trampa del canario y le pidió a Pedri que se levantara. "Ni con Negreira", dijo Bellingham dirigiéndose a César Soto Grado y a Pedri, tal y como se ve en las imágenes emitidas por 'El Día Después' de Movistar+.

Clave para Xabi Alonso

Bellingham ha vuelto a marcar en dos Clásicos consecutivos de los blancos: el europeo ante la Juventus y el de LaLiga frente al Barcelona. Sus dos goles han significado dos triunfos cruciales para un equipo que había mostrado debilidades frente a rivales de primer nivel.

"La vuelta de Bellingham ha ido mejor de lo que esperábamos", reconocía Xabi Alonso en rueda de prensa tras la victoria ante el Barça. Y es que más allá de su acierto de cara al gol, el inglés ha vuelto a poner de manifiesto su fútbol, su compromiso y su constante participación en el juego. Jude aporta una energía y un espíritu que revitalizan a un equipo que llevaba tiempo esperándolo.

"Ha estado bien tanto el día de la Juve como hoy e incluso en Getafe. Ha hecho tres muy buenos partidos y sabíamos que antes del último parón necesitaba minutos para ponerse en marcha y tener sensaciones. Es un jugador muy de sensaciones y de transmitir y de enganchar. Ha hecho muy buenos partidos", sentenciaba Xabi Alonso.