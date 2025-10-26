Xabi Alonso hablará "dentro del vestuario" con Vinicius tras su enfado: "No quiero perder el foco en lo importante"

Xabi Alonso compareció ante los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid en El Clásico frente al Barça. Un duelo lleno de polémica y que acabó con una gran tangana en el tiempo añadido y tras el final del choque.

El entrenador del conjunto blanco se mostró muy contento sobre la victoria de los suyos. "Estoy muy contento por los chicos. Necesitaban esta sensación de ganar un partido grande", declaró Alonso con evidente satisfacción. El entrenador subrayó la importancia del triunfo no solo por los tres puntos, sino por el significado emocional y deportivo que representaba.

"Lo veníamos hablando en la previa, lo importante que era el partido. No solo por los tres puntos, sino por lo que podía suponer una victoria, el merecerlo".

"Sobre la motivación del equipo, Alonso fue claro: "No sé si extra, pero el equipo estaba muy motivado. La motivación era completa" . El técnico destacó que sus jugadores merecieron la victoria y que este triunfo era fundamental para el proyecto tras la dolorosa derrota en el derbi del Metropolitano.​

Uno de los momentos más comentados fue el visible enfado de Vinicius Jr al ser sustituido en el minuto 73. Cuando le preguntaron sobre el gesto del brasileño, Xabi Alonso prefirió no entrar en detalles: "No quiero perder el foco de lo importante" , aunque dejó claro que abordaría el tema posteriormente: "Lo hablaremos" .​

El técnico optó por no empañar la celebración de la victoria con polémicas internas, manteniendo el foco en el rendimiento colectivo del equipo.​

Sobre el partido, Alonso aseguró haber "visto disfrutar al equipo sobre el campo" y recalcó que la conexión vivida con el público es muy importante. "Para la gente era importante ver que su equipo podía ganar un partido grande. Necesitamos esto. Este proyecto empieza y la vinculación con la grada es importante".