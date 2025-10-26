Surrealista: así fue el polémico penalti de Lamine Yamal sobre Vinicius que no pitó Soto Grado

Dos minutos de Clásico y seguro que de lo que más se va a hablar durante toda la semana va a ser del árbitro. El partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona quedó marcado por la polémica nada más comenzar por un penalti de Lamine Yamal sobre Vinicius señalado en primera instancia que después Soto Grado anuló.

Cuando los dos equipos todavía estaban tanteándose, llegó la jugada polémica del partido. Vinicius se adentró en el área, se zafó de varios jugadores del Barça y armó el disparo con su pierna derecha buscando el primer gol del partido.

La acción era muy peligrosa, pero en el camino de Vinicius se cruzó Lamine Yamal. El delantero del Barça, que ayudaba en defensa, metió el pie en el momento justo en el que Vinicius iba a impactar con la pelota, evitando así el lanzamiento.

Lamine Yamal tratabilla a Vinicius en el penalti no pitado.

El contacto fue manifiesto, y Soto Grado no dudó ni un solo segundo en señalar penalti.

