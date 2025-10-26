El recado de Bellingham a Lamine Yamal tras El Clásico: "Hablar es barato"

Poco después de la conclusión de El Clásico, Jude Bellingham, una de las grandes figuras del partido, subió una foto a redes sociales en las que lanzó una indirecta a Lamine Yamal.

"Hablar es barato. Hala Madrid, siempre", posteó el inglés junto a una foto suya celebrando su gol. Un mensaje al '10' azulgrana después de sus últimas declaraciones en la Kings League en la que habló de que el Real Madrid "roban y se quejan".

Luego, en zona mixta, analizó el choque: "Una victoria muy importante para nosotros. Estamos muy contentos, el año pasado perdimos muchas veces contra ellos. Un gran partido de todos. Merecemos los tres puntos", comenzó Bellingham. «Fuimos muy decisivos en cada posesión. Muy bien todos, Fede, Huijsen, Carvajal, Carreras…", alabó.

"Ellos juegan muy alto y tenemos a Kylian Mbappé, mucho más fácil cuando le tengo delante. Mucha gente dice que es suerte, pero para mí es como entiendo el partido. Buena cabeza de Militao y estuve ahí para marcar ese gol", explicó, sobre la jugada del 2-1, obra suya.

Y es que Bellingham firmó un partido redondo. Él le dio el pase a Mbappé en el primer tanto del encuentro y estuvo más listo que nadie al filo del descanso tras adelantar de nuevo a los blancos empujando a la red un pase de cabeza de Militao.

Su última semana ha sido redonda. Jugó bien contra el Getafe, vio puerta frente a la Juventus y se marchó de El Clásico con un gol que acabó siendo determinante.