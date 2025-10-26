La monumental tangana entre los banquillos de Real Madrid y FC Barcelona en El Clásico

Un instante de la monumental tangana de El Clásico en el Bernabéu. EFE

Lío monumental en los segundos finales de El Clásico. Los banquillos de los dos equipos se enzarzaron a pocos segundos para el término del choque tras una acción en la que Pedri vio la cartulina roja.

Ese fue el origen de un conflicto que se extendió en dos episodios. El primero de ellos, con el partido todavía sin acabar.

Vinicius se dirigió hacia el banquillo del Barça agitando una toalla, y eso encendió los ánimos de los culés. El brasileño había regresado a la banda después de haberse ido a los vestuarios tras ser sustituido.

La expulsión de Pedri. El momento en el que Vinicius se va directo al banquillo del Barça 🎥



El lío al final de #ELCLÁSICO#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/Oi8Pe2MGQI — DAZN España (@DAZN_ES) October 26, 2025

Ahí se desató la primera guerra, con los dos bandos enfrentados y con un tumulto de jugadores y staff técnico en el que tuvo que intervenir la Policía para calmar los ánimos.

El encuentro se reanudó y una vez que Soto Grado señaló el final apenas unos segundos más tarde se desató la segunda guerra con Lamine Yamal como agitador. El jugador del Barça se enfrentó primero con Carvajal, compañero de Selección, después con Courtois y posteriormente con Vinicius.

El delantero culé, que cuajó un mal partido en el Bernabéu, estaba en el punto de mira por sus polémicas declaraciones de la previa en las que aseveró que el Real Madrid "roba y se queja".

Vinicius, agarrado por un miembro del cuerpo técnico en la tangana final de El Clásico. REUTERS

Lamine, en actitud desafiante, invitó a Courtois a verse fuera del terreno de juego, y posteriormente se encontró con la respuesta de Vinicius, que le hizo gestos con la mano mientras le decía "sigue hablando".

Tuvieron que intervenir muchos jugadores y miembros de los cuerpos técnicos para evitar que la sangre llegara al río. Incluso Raphinha, que estaba por allí, trató de detener a su compatriota Vinicius cuando este cayó en las provocaciones de Lamine.

Un instante de la tangana entre el Real Madrid y el FC Barcelona en El Clásico. REUTERS

Todo se saldó con la expulsión de Lunin, además de las tarjetas amarillas de Ferran Torres, Vinicius, Rodrygo y Militao. Estos últimos enfrentamientos que desvelaron que, efectivamente, las declaraciones de Lamine Yamal habían calentado El Clásico.