La explicación de Soto Grado al polémico penalti de El Clásico: "Voy a pitar falta, es Vinicius quien golpea a Lamine"

Real Madrid

Barcelona

El polémico penalti no señalado de Lamine Yamal sobre Vinicius será tema de discusión durante mucho tiempo. En el minuto 2 de partido, el brasileño cayó derribado en el área por una entrada del delantero del Barça, que metió el pie en el momento del lanzamiento.

Soto Grado señaló la pena máxima en primera instancia, pero después de ser llamado por Iglesias Villanueva desde el VAR decidió dar marcha atrás y no pitar el penalti. De hecho, marcó falta en ataque de Vinicius.

Los audios del VAR revelan la conversación que se dio entre el colegiado de campo y la sala VOR. Desde allí se desprende que le condicionaron a señalar falta en ataque de Vinicius.

"La entrada... Es Vini el que le golpea el pie por detrás. Lamine no le hace una entrada al jugador número 7 Vinicius del Real Madrid. Voy a dar bote neutral ahí, voy a pitar falta porque es Vinicius quien le golpea a Lamine Yamal", dijo Soto Grado después de ver varias repeticiones.

"La falta es correcta", le contestó Iglesias Villanueva desde la sala VOR, dejando también entrever su criterio arbitral de la acción

La mano de Eric García

También salió a la luz la conversación entre Soto Grado e Iglesias Villanueva en el penalti de Eric García por mano. El colegiado de campo no señaló la pena máxima en un primer momento, pero después de revisar la acción en los monitores dio vuelta atrás.

"La posición de esa mano está muy elevada. Le rebota primero a Eric, pero le va a Bellingham y esa posición de la mano está arriba como hemos explicado en algún seminario. Está tapando un espacio. Voy a pitar penalti", le espetó Soto Grado a sus compañeros de la sala VOR.

El árbitro de campo había señalado córner en un primer momento y tuvo que retroceder sobre sus pasos para llevar el balón a los once metros. Un penalti que posteriormente Szczesny le pararía a Kylian Mbappé.