El espectacular recibimiento al autobús del Real Madrid antes de El Clásico en el Santiago Bernabéu

Real Madrid

Barcelona

El Clásico siempre es especial. Este domingo se pudo comprobar desde las horas previas al encuentro entre el Real Madrid y el Barcelona. Centenares de aficionados recibieron a lo grande al autobús madridista en los aledaños del estadio.

Se notó el ambiente propio de los días grandes en el feudo del Real Madrid. Un recimiento a la altura de las tradicionales 'busianas', término con el que popularmente se conoce entre la afición merengue ese momento de comunión con los jugadores antes de la batalla.

El madridismo quería ser el jugador número 12 y meter el primer gol del encuentro desde los aledaños del Bernabéu, empujando a su equipo en busca de una victoria que resulta crucial tanto para el liderato como para la moral del vestuario.

Llegada del Real Madrid y el FC Barcelona al Santiago Bernabéu antes de El Cláisco

Un mosaico espectacular

La afición, además, preparó un mosaico espectacular que cubriría todo el estadio de 360 grados, con la palabra "Grandeza" como protagonista. El escudo del Real Madrid también estará presente en el Fondo Sur, donde se sitúa la grada de animación del Santiago Bernabéu.​

Este tifo, que se desplegará momentos antes del inicio del encuentro durante la salida de los jugadores al terreno de juego, coincide con la campaña publicitaria que Adidas había preparado para Jude Bellingham, con el eslogan "Grandeza lives here".

Los más de 80.000 aficionados que llenarán el estadio levantaran las cartulinas al aire para crear este impresionante mosaico visual.​

Se trata del segundo tifo de la semana en el Bernabéu, después del preparado para el partido de Champions League contra la Juventus, demostrando que el club y su afición habían marcado ambos encuentros como citas importantes en el calendario.