Agenda de los 36 partidos de la primera fase de la Copa del Rey: qué equipos juegan, calendario y dónde ver todos los partidos

Salón Luis Aragonés, escenario donde se realiza el sorteo de la Copa del Rey. Europa Press

La Copa del Rey 25-26 ya está en marcha, y 112 de los 116 equipos que participarán en el torneo conocen ya a sus primeros rivales. Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club quedan exentos en esta primera ronda por su participación en la Supercopa de España.

En total, se disputarán hasta 56 encuentros en esta fase inicial, en la que los emparejamientos se han determinado teniendo en cuenta la categoría de los equipos y su proximidad geográfica.

La competición contará con representantes de seis categorías distintas del fútbol español, desde competiciones territoriales hasta LaLiga.

🛸👽 Si viniese un extraterrestre hoy a Las Rozas...



¿Cómo le explicaríamos qué es la Copa del Rey?



Pues con este vídeo 😄.#LaCopaMola🏆 | #CopaDelReyMAPFRE pic.twitter.com/mlPyzXHpmR — RFEF (@rfef) October 6, 2025

El torneo arrancará el martes 28 de octubre y ofrecerá varios enfrentamientos destacados. Uno de los más llamativos será el choque entre la SD Negreira, que se ha hecho viral por su nombre, y la Real Sociedad, un duelo que ya despierta gran expectación entre los aficionados.

Será un momento de reencuentros como el de Sergio León como jugador del Palma del Río frente al Betis, el derbi malagueño entre el Estepona y el Málaga o el enfrentamiento entre los hermanos Mayoral en el Inter de Valdemoro - Getafe.

Todas las eliminatorias se jugarán a partido único y siempre en el campo del equipo de categoría más baja. Los ganadores pasarán a la segunda ronda, una fase en la que tampoco estarán todavía ninguno de los cuatro equipos de la Supercopa.

No todos los partidos han confirmado aún retransmisión en abierto, por lo que se recomienda revisar la programación de RTVE en los días previos.