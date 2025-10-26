Salón Luis Aragonés, escenario donde se realiza el sorteo de la Copa del Rey.

Salón Luis Aragonés, escenario donde se realiza el sorteo de la Copa del Rey. Europa Press

Fútbol

Agenda de los 36 partidos de la primera fase de la Copa del Rey: qué equipos juegan, calendario y dónde ver todos los partidos

112 equipos de seis categorías darán el pistoletazo de salida al torneo el 28 de octubre. Madrid, Barça, Atlético y Athletic, exentos por la Supercopa de España.

Más información: El otro Negreira del fútbol que está a un paso de la Copa: "Quieren que juguemos contra el Madrid y ver si hay revuelo"

Publicada

La Copa del Rey 25-26 ya está en marcha, y 112 de los 116 equipos que participarán en el torneo conocen ya a sus primeros rivales. Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club quedan exentos en esta primera ronda por su participación en la Supercopa de España.

En total, se disputarán hasta 56 encuentros en esta fase inicial, en la que los emparejamientos se han determinado teniendo en cuenta la categoría de los equipos y su proximidad geográfica.

La competición contará con representantes de seis categorías distintas del fútbol español, desde competiciones territoriales hasta LaLiga.

El torneo arrancará el martes 28 de octubre y ofrecerá varios enfrentamientos destacados. Uno de los más llamativos será el choque entre la SD Negreira, que se ha hecho viral por su nombre, y la Real Sociedad, un duelo que ya despierta gran expectación entre los aficionados.

Será un momento de reencuentros como el de Sergio León como jugador del Palma del Río frente al Betis, el derbi malagueño entre el Estepona y el Málaga o el enfrentamiento entre los hermanos Mayoral en el Inter de Valdemoro - Getafe.

Sorteo de la Copa del Rey

Todas las eliminatorias se jugarán a partido único y siempre en el campo del equipo de categoría más baja. Los ganadores pasarán a la segunda ronda, una fase en la que tampoco estarán todavía ninguno de los cuatro equipos de la Supercopa.

No todos los partidos han confirmado aún retransmisión en abierto, por lo que se recomienda revisar la programación de RTVE en los días previos.

Constància - Girona 28 oct, 19:00 Movistar Plus+
Ourense CF - Real Oviedo 28 oct, 19:00 Movistar Plus+
Atlético Tordesillas - Burgos CF 28 oct, 19:00 --
CD Tropezón - Cultural y Deportiva Leonesa 28 oct, 20:00 --
UCAM Murcia - Cádiz 28 oct, 20:00 --
CD Guadalajara - Cacereño 28 oct, 20:00 --
Inter de Valdemoro - Getafe 28 oct, 20:00 Movistar Plus+
UD Maracena - Valencia CF 28 oct, 20:00 Movistar Plus+
Rayo Majadahonda - Talavera 28 oct, 20:00 --
Ourense CF - Real Oviedo 28 oct, 19:00 Movistar Plus+
Caudal Deportivo - Sporting de Gijón 29 oct, 15:00 --
Atlético Astorga - CD Mirandés 29 oct, 15:00 --
Portugalete - Real Valladolid 29 oct, 15:00 --
CD Ebro - Tarazona 29 oct, 14:00 --
Poblense - Sabadell 29 oct, 13:00 --
CE Sant Jordi - Osasuna 29 oct, 19:00 Movistar Plus+
UD Los Garres - Elche 29 oct, 19:00 Movistar Plus+
Atlètic Sant Just - Mallorca 29 oct, 20:00 Movistar Plus+
CD Ciudad de Lucena - Villarreal CF 29 oct, 21:00 Movistar Plus+
CD Yuncos - Rayo Vallecano 29 oct, 21:00 Movistar Plus+
Atlético Palma de Río - Real Betis 30 oct, 21:00 Movistar Plus+
Puerto de Vega CF - RC Celta de Vigo 30 oct, 19:00 Movistar Plus+
Orihuela CF - Levante UD 30 oct, 19:00 Movistar Plus+
Getxo CD - Deportivo Alavés 30 oct, 20:00 Movistar Plus+
Atlètic Lleida - Espanyol 30 oct, 21:00 Movistar Plus+
CD Estepona - Málaga 30 oct, 21:00 --
UD Sámano - RC Deportivo 30 oct, 21:00 --
Real Murcia - Antequera 30 oct, 21:00 --
Real Ávila - Real Avilés Industrial 30 oct, 20:00 --
UD Logroñés - SD Ponferradina 30 oct, 20:00 --