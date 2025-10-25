Xabi Alonso pasa de los ataques de Lamine Yamal: "Hay muchas declaraciones desde Barcelona y no voy a entrar"

Real Madrid

Previa de Clásico en Valdebebas. La primera de Xabi Alonso desde que es entrenador del Real Madrid. En Valdebebas —y en toda la capital— se habla de la última 'pillería' de Lamine Yamal, pero no ocupa lugar en la cabeza del técnico tolosarra.

"Lo importante es el verde. Lo que más me preocupa es cómo vamos a jugar el partido", defiende Xabi cuando le preguntan en la sala de prensa sobre las palabras incendiarias de Lamine Yamal pronunciadas en un programa de la Kings League de Piqué.

Xabi pasa de eso y del juego que intentan llevar a cabo en la Ciudad Condal: "No voy a entrar yo. Hay muchas declaraciones por parte de la gente de Barcelona y no puedo entrar a valorarlas todas, dijo.

Para el entrenador del Real Madrid, El Clásico "es un partido suficientemente importante y tienes muchos ingredientes para jugarlo bien y disfrutarlo" como para pensar en lo que dice Lamine.

Ni siquiera centra el debate deportivo en torno a la joven estrella azulgrana. ¿Será Carreras determinante por su duelo con Lamine? "Todos los que salgan tienen que serlo", asegura Alonso con gesto serio.

Xabi Alonso, en rueda de prensa con el Real Madrid EFE

A lo que no da la espalda es a la importancia que tiene el partido de este domingo. "Un Clásico es especial. Es el primero de este proyecto y necesitamos que el estadio tenga la energía de los partidos grandes", dice lanzando un llamamiento a la afición.

"Llego bien", afirma cuando le preguntan por su estado de ánimo. "Consciente del partido que tenemos y la importancia que tiene, pero la dinámica no cambia demasiado", añade.

"Solo tenemos mañana y El Clásico en la cabeza"

Lo que no quiere dar al duelo ante el Barça es más peso de la cuenta. "Solo tenemos mañana y El Clásico en la cabeza", admite. Eso, sin embargo, no le hace sentir que el resultado del partido vaya a determinar el rumbo de su Madrid.

"Son partidos importantes, pero me gusta valorar el proceso. En estos doce partidos ha habido un crecimiento. Todavía hay margen de mejora. Estamos casi en noviembre y aún no se entrega ningún trofeo ni se entrega ninguna medalla", analizó.

El primer Clásico del Xabi entrenador llega con el objetivo de frenar una racha negativa de cuatro partidos seguidos perdidos contra el Barça. No le preocupan esos antecedentes más recientes: "Puede haber situaciones parecidas, pero el momento es diferente tanto para ellos como para nosotros. Este es un proyecto diferente".

Dijo Marcus Sorg —el segundo de Flick que este domingo cogerá las riendas por la sanción del alemán— que el Barça no cambiará su plan, por lo que se espera una línea defensiva adelantada como es habitual en este equipo. ¿Pone el foco el Madrid en eso? Xabi responde:

"Por las calidades de nuestros jugadores, sí que se pueden dar situaciones. Pero previamente hay que hacer más cosas, no solo esperar a lo que pase detrás de sus líneas. Hay muchos detalles que pueden marcar la diferencia en estos partidos".

Sin dar pistas de su once —para el que puede recuperar a jugadores como Huijsen, Trent o Carvajal—, Xabi dejó una retahíla de frases hablando del "buen momento" del Madrid, de la construcción de "una base muy sólida" y del objetivo de dar "el sigguiente paso".

Xabi Alonso, pensativo en el entrenamiento del Real Madrid EFE

Entiende que este Madrid ya practica "un buen fútbol" e insiste en que el colectivo tiene que saber "los momentos de presión" para, así, "ser más constantes en el rendimiento".

Y luego está Kylian Mbappé, por supuesto, el futbolista más determinante del fútbol europeo en lo que va de temporada. Al que Xabi ve "igual de bien" ante la oportunidad de ganar su primer Clásico desde que fichara por el Real Madrid.