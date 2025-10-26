La alineación del Real Madrid contra el FC Barcelona en El Clásico de La Liga

Real Madrid

Barcelona

Un Clásico por el liderato de La Liga. Real Madrid y Barcelona se enfrentan este domingo 26 de octubre en el Santiago Bernabéu, en un partido que puede marcar un antes y un después para el devenir de toda la temporada. Tensión al máximo sobre el césped.

Si el Madrid quiere aprovechar la oportunidad de distanciarse en cinco puntos en el primer puesto, el Barça pretende volver a auparse a lo más alto. Duelo en la cumbre, que será también el primer Clásico que dirija Xabi Alonso.

En cambio, no estará en el banquillo del Barcelona Hansi Flick. El técnico alemán, sancionado por la roja ante el Girona, dejará su puesto a su segundo entrenador, Marcus Sorg.

Las bajas marcan el primer cara a cara de la temporada entre Madrid y Barça. No tantas en el lado blanco como sí las hay en el azulgrana. Xabi no podrá contar con Alaba ni con Rüdiger, pero a priori sí tendrá disponibles a todos los demás.

El tolosarra recupera tanto a Carvajal como a Trent para el lateral derecho, aunque objetivamente sonaba difícil que alguno de los dos fuera titular en la fecha de sus regresos.

Así, el once titular del Real Madrid partirá desde Thibaut Courtois en la portería. El guardameta belga, cada vez más líder, viene demostrando en los últimos partidos un nivel sobresaliente con varias paradas que han salvado a su equipo.

Courtois estará escoltado por Militao y por otro de los regresados, Huijsen. El internacional español está de vuelta tras superar las molestias que sintió en el parón y, en principio, saldrá de titular. La alternativa, que se queda en el banquillo, es Asencio.

En las bandas, lo esperado. Xabi mantiene a Fede Valverde en el lado derecho, a la espera de que Trent y Carvajal cojan rodaje. En la izquierda, Carreras será el encargado de llevar a cabo el plan 'anti Lamine Yamal'.

Para el centro del campo, junto al insustituible Tchouaméni, jugará su compatriota Camavinga. El doble pivote dará solidez al Madrid. En las horas previas se mascaba que era la opción más factible, 'sacrificando' una pieza en el ataque.

La alineación probable del Real Madrid contra el FC Barcelona

Porque hay dos jugadores que se mueven entre las líneas ofensivas que no iban a desaparecer del once. Hablamos de Arda Güler, quien ahora mismo da sentido al juego del Madrid, y Bellingham, que se reencontró con el gol ante la Juventus.

Así, solo quedan dos puestos más que iran a parar para las dos grandes estrellas del Real Madrid: su jugador más desequilibrante, Vinicius; y su máximo artillero y gran peligro, Kylian Mbappé.

Este once deja fuera del equipo titular a jugadores como el argentino Franco Mastantuono, el marroquí Brahim Díaz o el brasileño Rodrygo, que esperarán su oportunidad desde el banquillo.

Alineaciones probables

Real Madrid: Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Bellingham, Tchouaméni, Camavinga, Güler; Mbappé y Vinicius.

FC Barcelona: Szczesny; Koundé (o Araújo), E. García, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Fermín, Rashford; y F. Torres.