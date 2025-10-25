La alineación probable del FC Barcelona contra el Real Madrid en El Clásico de La Liga

Real Madrid

Barcelona

Llega un Clásico que puede marcar un antes y un después en esta Liga. Apenas estamos en la jornada 10 del campeonato, pero la pelea por el liderato está al rojo vivo entre Real Madrid y Barcelona, y puede dar un vuelco este domigo.

El Santiago Bernabéu acoge una batalla en la que los de casa defienden el primer puesto y los visitantes quieren volver a auparse a él. El primer Clásico de Xabi Alonso, en el que no podrá sentarse en el otro banquillo Hansi Flick.

El técnico alemán, sancionado por su roja ante el Girona, dejará su puesto a su segundo, Marcus Sorg. Una prueba de fuego para el ayudante del entrenador azulgrana en mitad de un periodo de dudas con el juego del equipo.

No ayudará la cantidad de bajas con las que llega el Barça a El Clásico. Varias de ellas vitaltes, especialmente las de Raphinha y Lewandowski. Otras como las de Joan García, Gavi, Dani Olmo y Ter Stegen complican aún más los planes culés.

A eso hay que sumar la duda de otro titularísimo de Flick, que es Jules Koundé. Su participación en El Clásico podría no confirmarse hasta última hora, si bien el plan es contar con él en la alineación que partirá de inicio en el Bernabéu.

Así, todo arrancará en el once azulgrana desde la presencia de Szczesny en la portería. Sin Joan García ni Ter Stegen, el polaco asumirá la responsabilidad bajo palos como ya hizo durante varios de los Clásicos de la pasada temporada.

Por delante, Flick espera contar en la banda derecha con Koundé. Si el francés no estuviera, la alternativa sería Araújo. Quien parte con ventaja sobre el uruguayo es Eric García, que será una de las patas del centro de la defensa.

La zaga se completará con la presencia de Cubarsí, inamovible en los planes de Flick a pesar de su juventus. Por la banda izquierda se espera a Alejandro Balde.

En el centro del campo, el Barça al menos sí podrá contar con los dos habituales del doble pivote. Se trata de Pedri y Frenkie de Jong, los cuales estarán en el once si bien no llegan en sus mejores condiciones físicas ante la carga de minutos.

La alineación probable del FC Barcelona contra el Real Madrid

Por delante, Fermín López se ha hecho fuerte en el equipo sin Olmo ni Gavi. Tras su hat-trick en la Champions League contra Olympiacos, que figure en el once titular del Barça se da por hecho y será una de las grandes amenazas culés.

En las bandas estarán Lamine Yamal, que ha sido protagonista en las horas previas a El Clásico por unas declaraciones incendiarias, y Marcus Rashford, que se hace con un sitio frente al Real Madrid por la baja confirmada de Raphinha.

Para acabar, la posición de nueve la ocupará Ferran Torres. Poco a poco, el valenciano va haciéndose con la titularidad como delantero. La baja de Lewandowski le ha entregado las llaves por completo, pero el polaco no lo tendrá fácil para recuperar el sitio cuando vuelva de la lesión.

Alineaciones probables

Real Madrid: Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Bellingham, Tchouaméni, Camavinga, Güler; Mbappé y Vinicius.

FC Barcelona: Szczesny; Koundé (o Araújo), E. García, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Fermín, Rashford; y F. Torres.