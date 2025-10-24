Rakitic, sin pelos en la lengua sobre Lamine Yamal de cara al Clásico: "Hay que dejarle que..."

A dos días del Clásico entre Real Madrid y Barcelona, muchas de las miradas están puestas en Lamine Yamal, la joven joya culé. Con apenas 18 años, el extremo se ha convertido en una pieza clave para el equipo de Hansi Flick, y su rendimiento despierta tanta admiración como debate.

Rakitic defendió al Lamine Yamal

Durante un acto organizado por LALIGA en la previa del encuentro, Ivan Rakitic fue tajante al hablar del joven: “Tenemos que dejarle que disfrute, que baile, que sea él mismo”, dijo el croata, recordando que su talento y personalidad forman parte de lo que lo hace especial.

“Te puede gustar más o menos su forma de ser, pero ahora mismo es el jugador más decisivo del Barça. Hay que dejarle crecer a su manera y no intentar cambiarlo”, agregó.

El excentrocampista, que vistió la camiseta azulgrana entre 2014 y 2020, consideró que “los ojos van a estar encima de él, pero tenemos que darle mucho cariño y protegerlo en lo que podamos. Él que siga haciendo y que digan lo que quieran”.

Ivan Rakitic opinó sobre Lamine Yamal Europa Press

Cuándo se juega el Clásico entre Real Madrid y FC Barcelona

El Real Madrid y el FC Barcelona se medirán este domingo 26 de octubre, a partir de las 16:15 horas, en el Santiago Bernabéu, por la décima jornada de La Liga 2025-2026.



"Un Clásico no necesita motivación extra. A mí incluso me gustaba cuando escuchaba algo que me picaba del otro equipo, eso te hace salir con más ganas”, consideró Rakitic, sobre el esperado encuentro.