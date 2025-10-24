La 'Bolsa' de El Clásico: quiénes cotizan al alza y a la baja en Real Madrid y Barcelona para el partido del Santiago Bernabéu

La cuenta atrás para El Clásico es cada vez más escasa. Con el Real Madrid y el FC Barcelona habiendo cumplido con sus deberes en Champions League, ya nada de lo hecho importa y sólo tiene valor el futuro más inmediato. El domingo.

Pese a que se enfrentan el primero y el segundo clasificado, ninguno de los dos equipos llega en su momento más esplendoroso de la temporada. Ciertas dudas asaltan a ambos conjuntos y también las bajas hacen su papel.

Ante la llegada del partido más importante del año, analizamos los futbolistas clave de los equipos, aquellos que llegan en un gran momento de forma y los que, para su desgracia, apuntan a no tener tanta trascendencia en el espectáculo del Santiago Bernabéu.

Lamine Yamal rodeado de tres jugadores del Real Madrid Reuters

A alza en el Real Madrid

Thibaut Courtois: El portero titular del Real Madrid vuelve a estar a su mejor nivel. En su actuación más reciente ante la Juventus dejó varias intervenciones de mucha categoría, y sus últimos partidos demuestran que sigue siendo una pieza diferencial.

Carvajal: Lleva un mes alejado de la competición por una lesión, pero su figura está ganando enteros en las últimas horas para ser el titular en el lateral derecho. Si llega a tiempo, lo dejará todo en el campo como capitán.

Militao: Poco a poco se vuelve a parecer a ese gran central que ha demostrado ser en el Real Madrid. Una buena actuación contra la Juve le hace cargarse de moral para lo que tendrá que afrontar en El Clásico.

Militao celebra un gol con el Real Madrid Reuters

Asencio: Al canterano le costó encontrar su sitio en el Real Madrid de Xabi Alonso, sobre todo después de sus dudas en el Mundial de Clubes. Sin embargo, está recuperando la forma y, si el susto sufrido ante la Juventus no es nada, puede ser importante en El Clásico.

Bellingham: El inglés parece que está empezando a recuperar sensaciones. Es cierto que está lejos del Bellingham de la primera temporada, pero poco a poco se siente más a gusto y anotó el gol del triunfo ante la Juventus.

Fede Valverde: Sigue siendo un todoterreno. Quizás no esté brillando tanto como en años anteriores, pero es un seguro para Alonso tanto en el centro del campo como en el lateral derecho.

Tchouaméni: Nunca será un futbolista que, por sus características, vaya a brillar a simple vista. Sin embargo, es un pilar fundamental del equipo de Xabi Alonso en el centro del campo y ha encontrado la regularidad necesaria.

Arda Güler: Había muchas dudas de la capacidad del turco para ser un creador de juego en el nuevo rol que le asigna Xabi Alonso. Sin embargo, está cumpliendo tanto en esta posición como cuando juega más adelantado. Uno de los mejores del curso en constante crecimiento.

Vinicius: Poco a poco se va sintiendo a gusto. Hubo mucho revuelo por sus suplencias hace unas semanas, pero ya ha vuelto a asentarse en el once y fue clave en la victoria ante la Juventus con la jugada del gol.

Mbappé: El jugador más en forma del equipo y seguramente el mejor delantero del momento. Es protagonista, define, marca, juega y hace jugar al resto. Se siente protagonista y apunta a hombre clave en El Clásico.

Brahim: Es cierto que no está siendo su temporada más protagonista, pero ante la Juventus fue titular y dejó destellos de que puede seguir siendo un jugador desequilibrante y muy aprovechable.

Gonzalo: Irrumpió a lo grande en el Mundial de Clubes y eso le hizo ganarse un puesto en la primera plantilla. Por su juventud no puede aspirar a otra cosa que no sea seguir formándose como un jugador de rotación, y sigue entrando en los planes de Xabi Alonso.

A la baja en el Real Madrid

Lunin: Por el momento el guardameta ucraniano no ha tenido la suerte de debutar con Xabi Alonso. Tampoco parece que este vaya a ser el día para ello.

Trent: Lleva mucho tiempo sin jugar un buen puñado de minutos en un partido. Se lesionó ante el Olympique de Marsella a los cinco minutos de juego hace ya más de un mes, y aunque apunta a estar en El Clásico, su estado de forma actual es una incógnita.

Carreras: Lleva unos partidos un tanto discretos en el Real Madrid. Después de un buen inicio, sus últimas actuaciones han sido correctas, pero poco brillantes.

Fran García: Una participación intermitente esta temporada con Xabi Alonso. De vez en cuando aparece por el equipo titular, pero no apunta a ser de la partida en El Clásico.

Mendy: Otro en el lateral izquierdo que no llega en su mejor momento. Acaba de recuperarse de la lesión pero, aunque entró en la convocatoria ante la Juventus, no jugó ni un minuto.

Dean Huijsen: Su presencia en El Clásico en buenas condiciones va a ser duda hasta última hora. Es otro de los que sale de lesión después de tener que abandonar la concentración de la Selección, así que Alonso tendrá dudas de si apostar por él o no.

Kiko Femenía, presionado por Camavinga en el partido. Reuters

Camavinga: No está teniendo demasiado protagonismo esta temporada con Xabi Alonso en el equipo titular. Parece complicado que el tolosarra apueste por él de inicio este domingo.

Endrick: Inédito. No ha jugado ni un solo minuto esta temporada. Primero por lesión y ahora por decisión técnica.

Mastantuono: Comenzó con fuerza en el Real Madrid, pero no es ni mucho menos un titular indiscutible ahora mismo. Ante la Juve fue suplente y apunta de nuevo al banquillo para El Clásico.

Mbappé y Rodrygo se abrazan tras un gol del Real Madrid. REUTERS

Rodrygo: Sigue lejos de ese Rodrygo que maravillaba en las noches de Champions con el Real Madrid. Pocas titularidades y complicada su participación en El Clásico, al menos en el once titular.

Alaba, Rüdiger, Ceballos: Todos ellos están lesionados. Es cierto que en las últimas horas parece que Alaba podría forzar para estar en la convocatoria, pero las lesiones lastran a estos los dos defensas. Ceballos se encontró de nuevo con molestias cuando comenzaba a encontrar su mejor fútbol.

Al alza en el FC Barcelona

Szczesny: Al alza casi obligado. Partía con el papel de tercer portero pero las lesiones de Joan García y Ter Stegen le han abierto la titularidad en los últimos partidos y, por supuesto, será fijo ante el Real Madrid.

Balde: Recuperado de su lesión, su vuelta ha sido un balón de oxígeno para Flick. Será titular en el lateral zurdo.

Cubarsí: El canterano apunta a titular en el Bernabéu en el eje de la zaga. Está cometiendo algunos errores puntuales, pero aun así cuenta con la confianza de Flick.

Koundé lucha por el balón con Joel Roca. EFE

Koundé: Indiscutible esta temporada. El dueño del lateral derecho que además tiene capacidad para ser determinante con goles o asistencias en partidos atascados.

Eric García: Seguramente está ante su mejor año como culé. Ha ganado en confianza, lleva el peso de la defensa y apunta a ser titular en el Bernabéu.

Pedri: Uno de los jugadores del momento. Talento en el centro del campo y si él está bien, el Barça está bien. Es la clave que hace jugar al equipo.

De Jong: Es un hombre de la completa confianza de Flick. Renovó recientemente y su veteranía es un grado en el centro del campo.

Fermín: Viene de hacer un hat-trick ante el Olympiacos en Champions. Se perdió varios partidos por lesión, pero está de vuelta justo a tiempo. Parece difícil que sea titular en El Clásico, pero su participación podría ser determinante desde el banquillo.

Ferran: Le ha llegado a quitar el sitio a Lewandowski. Lleva cinco goles esta temporada y está demostrando una gran madurez en su juego.

Ferran Torres celebra el gol marcado ante el PSG. Reuters

Lamine: Lleva unos partidos en los que no ha sido tan decisivo, pero en ello han tenido que ver mucho las lesiones. El otro as a vigilar por parte del Madrid porque puede definir un partido en cualquier momento y ante cualquier defensa.

Rashford: Un fichaje que ofrecía muchas dudas y que ha encontrado su sitio en el Barça. Goleador, con desborde y con facilidad para entenderse con sus compañeros. Está haciendo una buena temporada.

Rony: El joven futbolista está entrando poco a poco en los planes de Flick como una buena pieza para la rotación.

A la baja en el FC Barcelona

Christensen: No es titular con el Barça desde hace un mes y no parece que vaya a serlo precisamente en El Clásico.

Araujo: Lejos de aquel defensa que se encargó de sacar a Vinicius una y otra vez en pasadas temporadas. No es indiscutible para Flick

Gerard Martín: Cubrió la baja de Balde, pero no lo hizo con demasiado acierto. Será suplente en el Bernabéu este domingo.

Casadó: Siempre un buen comodín para Flick en el centro del campo, pero este año ha sido suplente en todos los partidos importantes como contra el Newcastle o PSG.

Marc Bernal: Comenzó la temporada lesionado y por el momento ha tenido una participación casi testimonial.

Raphinha: Es duda hasta el último momento, pero intentará forzar para estar en El Clásico. Es uno de los jugadores más decisivos del Barça, pero si llega, estará lejos de su mejor condición.

Ter Stegen, Joan García, Gavi, Olmo, Lewandowski: Todos ellos lesionados y muchos de ellos piezas importantes para un Barça que puede resentirse.