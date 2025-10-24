El Barça pone fecha a su vuelta al Camp Nou mientras crecen las incógnitas sobre la obra

A pesar del mar de dudas y recientes problemáticas surgidas, el FC Barcelona ya maneja una fecha para su ansiado regreso al Spotify Camp Nou. Según diversos medios locales, el club azulgrana planea reabrir parcialmente su estadio el fin de semana del 22 y 23 de noviembre, coincidiendo con el duelo de La Liga ante el Athletic de Bilbao.

Un regreso marcado por la prisa y la incertidumbre

La fecha señalada representa el primer paso hacia la vuelta del Barça a su casa tras más de un año en el exilio de Montjuïc. Según Barça Universal, el club aspira a celebrar su reencuentro con la afición en ese partido contra el Athletic, justo después del parón internacional de noviembre.

Aun así, el optimismo institucional contrasta con la prudencia de algunos sectores técnicos que alertan de que el ritmo de las obras podría no garantizar las condiciones adecuadas para abrir el estadio.

El permiso 1A, aprobado pero sin uso inmediato

A mediados de octubre, el Ayuntamiento de Barcelona aprobó la licencia de ocupación 1A que permite habilitar una parte del estadio para alrededor de 25,000 espectadores. En teoría, ese aval suponía luz verde para el regreso parcial del equipo. No obstante, el club optó por no utilizar aún la autorización, priorizando la seguridad y la experiencia del aficionado sobre la urgencia de volver.

La decisión, según fuentes internas, responde al deseo de evitar una reapertura simbólica que se perciba como improvisada. La directiva considera que jugar con un aforo tan limitado y en medio de obras visibles podría empañar la imagen del nuevo Camp Nou, además de generar complicaciones logísticas y de seguridad.

El siguiente paso: la licencia 1B y el horizonte de 2027

El club centra ahora sus esfuerzos en obtener la licencia 1B, que permitiría ampliar el aforo hasta unos 45 000 asientos y abrir más zonas del estadio, incluyendo parte de la grada lateral y servicios básicos como restauración y accesos principales.

Esta etapa es clave para ofrecer una experiencia de partido más completa y garantizar el retorno económico que la entidad necesita tras meses de ingresos reducidos por el exilio en Montjuïc.

Aunado a lo anterior, en la más reciente Asamblea Ordinaria, la portavoz Elena Fort confirmó que el proyecto completo del Spotify Camp Nou no estará finalizado hasta 2027, retrasando un año la previsión inicial. Aun así, aseguró que las fases parciales permitirán al club recuperar progresivamente su estadio. El reto, sin embargo, sigue siendo monumental: equilibrar la urgencia institucional con la realidad técnica de una obra que aún está lejos de completarse.