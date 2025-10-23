Casillas y su relación de "amor-odio" con Mourinho: "La gente se queda con el hate, pero todo cambia con el paso del tiempo"

El tiempo todo lo cura y eso es precisamente lo que ha pasado en la relación de Iker Casillas con José Mourinho. El portero y el portugués protagonizaron una de los momentos más tensos en la historia del Real Madrid que terminó por romper la comunicación entre ambos y con la suplencia de toda una leyenda en detrimento de Diego López.

Casillas, capitán y emblema del Real Madrid, pasó de ser una de las figuras más respetadas del club blanco a convertirse en el epicentro de un conflicto mediático y personal con su propio entrenador. El carácter del portugués chocó con el portero, a quien no dudó en cuestionar públicamente, provocando así una fractura interna difícil de recomponer.

En su podcast, el exportero invitó a DjMario, con quien habló sobre aquella división en el vestuario. "Lo que tenía que haber hecho es hablar con él en su despacho, y de eso me arrepiento", confesó Casillas, aludiendo a su falta de diálogo con Mourinho.

Aun así, insistió en que trató de mantener la calma y evitar "hacer más circo del que había" ante las críticas y los ataques públicos. Por su parte, Mourinho ha reconocido también que la comunicación entre ambos "no fue muy importante", admitiendo de forma implícita que la falta de entendimiento deterioró la relación.

El motivo del divorcio

El conflicto alcanzó su punto más tenso cuando Casillas fue señalado como un supuesto "topo" dentro del vestuario, acusado de filtrar información a la prensa. "Me acusaba de que era amigo de los periodistas… pero de ahí a filtrar cosas, no", aclaró el exguardameta.

Aquellas acusaciones le afectaron profundamente, y compañeros de la selección como Xavi Hernández y Gerard Piqué recordaron lo duro que fue ese momento.

"Había una guerra interna y te llaman topo y todo", señaló Xavi, mientras Piqué apuntó que "las fuerzas se posicionaron a favor de Mou e Iker quedó desprotegido".

Mourinho y Casillas, en el Real Madrid Reuters

En tono distendido, el exjugador le preguntó al youtuber por Mourinho. "Estuve muy cómodo con Mou, fue una buena época, pero está el Real Madrid por encima", comentó DjMario, antes de preguntar: "¿Ahora que ha vuelto al Benfica, cómo ves esa vuelta?".

"No me gusta ver a Mou en la liga turca. Yo quiero que Mourinho esté en la pomada", respondió el youtuber, antes de añadir: "No te pasa con la gente que, con el tiempo, le tienes mucho cariño, luego se enfría, pero como le tienes mucha nostalgia luego dices mira, te vuelve a caer bien. ¿Cómo fue con él?".

Casillas aprovechó para revelar que había coincidido nuevamente con Mourinho hace menos de un año, durante la grabación de un documental, y aseguró que hoy mantienen una relación cordial.

"La gente se queda con el hate, pero con el tiempo todo cambia", explicó el exmadridista. Admitió que su vínculo con el técnico fue de "amor-odio", aunque ahora lo recuerda con afecto. "Como con una novia de hace 20 años: la ves diferente", dijo entre risas, dejando claro que el rencor quedó en el pasado.