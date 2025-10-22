Laporta, el gran perjudicado por el fracaso del 'Plan Miami': un descuadre de cuentas y sin poder expandir la 'marca Barça'

A raíz de que el pasado domingo se celebrara la Asamblea General Ordinaria, Joan Laporta se había jactado de la importancia que iba a tener en la economía del club la disputa del partido ante el Villarreal en Miami. Eso sí, el presidente del Barça no quiso desvelar cuánto iban a ganar.

Ahora ya se sabe: nada. En la noche del martes, Relevent, la empresa productora del partido, decidió cancelar el encuentro con motivo de "la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas".

Si bien el club azulgrana emitió un comunicado en el que "respetaban y acataban" la decisión, la realidad es que este giro dramático merma aún más su situación financiera. Al jugar en La Cerámica no habrá ingresos, como tampoco se explotará la 'marca Barça' en Estados Unidos.

Ferran Olivé, tesorero del Barcelona, expuso el domingo en la Asamblea el informe del presupuesto económico de la temporada 25-26.

El Barcelona tendrá un aumento de gasto en los salarios deportivos, que ascenderán a 565 millones, espera ingresar 55 con la venta o cesiones de los futbolistas que no entran en los planes de Hansi Flick y confía en ingresar 226 con el Spotify Camp Nou.

En estos números no estaba contemplada la cifra obtenida por el partido de LaLiga que, en un principio, se iba a jugar en diciembre en Miami contra el Villarreal, iniciativa que defendió Joan Laporta.

Lamine Yamal encara a Yeremy Pino en el último partido disputado entre los dos equipos. Europa Press

"No sabemos qué cantidad ingresaremos por el partido de Miami. No tenemos toda la información de LaLiga. Pero habrá ingresos, seguro, y compensarán los que no tendremos en el Johan Cruyff. Pero le aseguro que los ingresos por el partido de Miami serán muchos más que si el encuentro fuera en Villarreal, donde no ingresaríamos nada", manifestó.

"El mercado americano es muy importante para nosotros. Todos los clubes se beneficiarán con este encuentro, pero más los que iremos a jugar allí", añadió el presidente de la entidad azulgrana.

Y es que la necesidad de jugar partidos en recintos con poca capacidad, como el estadio del Barça B, ha provocado un agujero en las cuentas que necesitan cubrir.

Dos partidos jugó el primer equipo en la casa del filial: frente al Valencia y ante el Getafe. Ante el equipo che asistieron 5.862 aficionados, mientras que ante el conjunto azulón acudieron al Estadio Johan Cruyff 5.711 espectadores.

Unos datos que contrastan con las 50.103 personas que estuvieron en Montjuïc animando al equipo durante el partido ante la Real Sociedad.

Ferran Olivé, durante su comparecencia en la Asamblea General Ordinaria del Barça. FC Barcelona

Al partido en Miami también se refirió Ferran Olivé: "La verdad es que cuando se elaboraron los presupuestos, no estaba contemplado. No está en ninguna lista de ingresos ni gastos", dijo el tesorero del Barça.

No obstante, el plan que tenía el club se ha roto en cuestión de horas. "Yo soy el presidente del Barça e iremos a jugar a Miami el 20 de diciembre", se mostraba muy confiado Laporta alrededor de las 16:00 horas de este martes tras la comida de directivas del Barcelona y del Olympiacos sin saber que, cinco horas y media después, todo saltaría por los aires.

"El Barça ya no está enfermo"

Los socios compromisarios del Barcelona aprobaron el cierre económico del ejercicio 2024-25, con unas pérdidas de 17 millones de euros por culpa de los extraordinarios, pero con un resultado ordinario de dos millones de beneficio.

Sin embargo, según la Memoria anual del club, a día de hoy la deuda total del club por traspasos asciende a 159 millones de euros, de los cuales 140 millones deben abonarse a corto plazo, es decir, durante la presente temporada. La cifra contrasta con los 45 millones que el club desembolsó el curso anterior por el mismo concepto.

Discurso de Joan Laporta en la Asamblea del FC Barcelona

Olivé defendió los números destacando que el auditor no había puesto ninguna salvedad en su informe y, de hecho, dejó una de las frases solemnes de la Asamblea: "Económicamente, hoy por hoy el Barça ya no es un enfermo. El Barça es un señor que está en su casa haciendo una vida normal".

Aunque también advirtió de que han de ir "con cuidado. Hay que vigilar con el gasto deportivo. A veces los grandes éxitos deportivos vienen con grandes derrotas económicas".

La cancelación del partido en Miami supone un golpe también para reforzar la imagen del club en América.

Durante el World in Progress Barcelona 2025 celebrado en la mañana del martes, Laporta destacó que experiencias previas en giras internacionales habían sido muy positivas tanto en términos deportivos como económicos, y que el club estaba encantado de repetir la experiencia en un mercado que sigue creciendo en interés por el fútbol español.

Al final el Barça se queda con una mano delante y otra detrás. El 20 de diciembre jugará el partido correspondiente a la jornada 17 de LaLiga en La Cerámica rompiendo así el sueño de Tebas y por ende el la propia Liga, el deseo del Villarreal y la esperanza azulgrana por sanear sus cuentas.