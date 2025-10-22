Haaland, 25 años, imparable: el impresionante récord que le igualó a Cristiano Ronaldo en el partido contra Villarreal
El delantero noruego del Manchester City sigue rompiendo marcas y alcanzó una cifra que solo Cristiano Ronaldo había logrado en Champions League.
Más información: Cancelado el partido de La Liga en Miami: el Villarreal - Barça no se irá a Estados Unidos y se disputará en La Cerámica
Erling Haaland atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. El atacante del Manchester City volvió a marcar en la victoria por 2-0 ante el Villarreal por la tercera fecha de la Champions League y alcanzó un registro histórico al igualar el récord de Cristiano Ronaldo: 12 partidos consecutivos anotando en la máxima competición europea.
Haaland igualó el récord de Cristiano Ronaldo a sus 25 años
Con apenas 25 años, Haaland firmó su duodécimo partido consecutivo con gol en Champions, una cifra que solo Cristiano Ronaldo había alcanzado durante su etapa en el Real Madrid en 2018, a sus 33 años.
En lo que va de la temporada 2025-2026, el delantero suma 24 goles y 3 asistencias en 14 partidos entre el Manchester City y la Selección de Noruega.
-
12 partidos consecutivos con gol en Champions
-
24 goles y 3 asistencias en 14 encuentros
-
53 goles totales en la competición europea
Erling Haaland has scored in 1️⃣2️⃣ consecutive matches for @ManCity and Norway, equalling Cristiano Ronaldo's career best!— Premier League (@premierleague) October 21, 2025
⚽️ Brighton
⚽️ Finland
⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ Moldova
⚽️⚽️ Man Utd
⚽️ Arsenal
⚽️⚽️ Burnley
⚽️⚽️ Monaco
⚽️ Brentford
⚽️⚽️⚽️ Israel
⚽️⚽️ Everton
⚽️ Villarreal (so far...) pic.twitter.com/0NRzl0rkiz
Entre los diez máximos goleadores históricos de la Champions
Con su último gol, Haaland alcanzó 53 tantos en Champions League, superando a Thierry Henry y situándose entre los diez máximos anotadores de la historia del torneo.
La lista la encabezan Cristiano Ronaldo (140 goles) y Lionel Messi (129), pero la edad de Haaland le permite soñar con escalar aún más posiciones en los próximos años.
Si vuelve a marcar en el próximo compromiso del Manchester City, el 5 de noviembre ante el Borussia Dortmund en el Etihad Stadium, se quedará con el récord en solitario de partidos consecutivos anotando goles en solitario.