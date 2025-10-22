Haaland, 25 años, imparable: el impresionante récord que le igualó a Cristiano Ronaldo en el partido contra Villarreal

El récord que Haaland le igualó a Cristiano Ronaldo en la Champions League Europa Press

Erling Haaland atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. El atacante del Manchester City volvió a marcar en la victoria por 2-0 ante el Villarreal por la tercera fecha de la Champions League y alcanzó un registro histórico al igualar el récord de Cristiano Ronaldo: 12 partidos consecutivos anotando en la máxima competición europea.

Haaland igualó el récord de Cristiano Ronaldo a sus 25 años

Con apenas 25 años, Haaland firmó su duodécimo partido consecutivo con gol en Champions, una cifra que solo Cristiano Ronaldo había alcanzado durante su etapa en el Real Madrid en 2018, a sus 33 años.

En lo que va de la temporada 2025-2026, el delantero suma 24 goles y 3 asistencias en 14 partidos entre el Manchester City y la Selección de Noruega.

12 partidos consecutivos con gol en Champions

24 goles y 3 asistencias en 14 encuentros

53 goles totales en la competición europea

Erling Haaland has scored in 1️⃣2️⃣ consecutive matches for @ManCity and Norway, equalling Cristiano Ronaldo's career best!



⚽️ Brighton

⚽️ Finland

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ Moldova

⚽️⚽️ Man Utd

⚽️ Arsenal

⚽️⚽️ Burnley

⚽️⚽️ Monaco

⚽️ Brentford

⚽️⚽️⚽️ Israel

⚽️⚽️ Everton

⚽️ Villarreal (so far...) pic.twitter.com/0NRzl0rkiz — Premier League (@premierleague) October 21, 2025

Entre los diez máximos goleadores históricos de la Champions

Con su último gol, Haaland alcanzó 53 tantos en Champions League, superando a Thierry Henry y situándose entre los diez máximos anotadores de la historia del torneo.

La lista la encabezan Cristiano Ronaldo (140 goles) y Lionel Messi (129), pero la edad de Haaland le permite soñar con escalar aún más posiciones en los próximos años.

Si vuelve a marcar en el próximo compromiso del Manchester City, el 5 de noviembre ante el Borussia Dortmund en el Etihad Stadium, se quedará con el récord en solitario de partidos consecutivos anotando goles en solitario.