El Barça toma el control de su afición: así será la nueva grada que busca cambiar el ambiente del Camp Nou

Las obras en el Camp Nou se entregarán a finales del 2027 de acuerdo con el club. FCB

El FC Barcelona ha revelado los primeros detalles de la llamada Grada Gol 1957, un espacio que promete “revolucionar la atmósfera del Camp Nou” cuando reabra el estadio, pero que también deja ver un cambio de rumbo en la relación entre el club y su propia afición: ahora, será la directiva quien decida cómo y quién anima desde las gradas.

Una grada diseñada por y para el control

De acuerdo con la información publicada por el propio club, la Grada Gol 1957 estará situada en el Gol Sur del futuro Camp Nou y tendrá capacidad para alrededor de 6.000 aficionados.

Su nombre rinde homenaje al año de inauguración del estadio y pretende simbolizar un “nuevo comienzo” en la manera de vivir los partidos. Sin embargo, esta vez será el Barça, no los grupos de animación, quien gestione directamente los accesos, las normas de comportamiento y la asignación de localidades.

El proyecto busca, según el club, “crear un ambiente positivo y seguro” en el estadio, un mensaje que muchos socios interpretan como un intento de centralizar el control del público y evitar cualquier manifestación fuera del guion institucional.

Las nuevas condiciones de acceso incluirán criterios de fidelidad, comportamiento y participación en los cánticos, lo que en la práctica deja fuera a las peñas más críticas o a los colectivos tradicionalmente independientes.

Del espíritu popular al ambiente corporativo

La Grada Gol 1957 sustituirá a la histórica zona de animación que durante años estuvo gestionada por grupos de aficionados, algunos de ellos vinculados a movimientos ultras.

La directiva de Joan Laporta argumenta que esta medida responde a una política de “renovación cultural” del estadio, pero no pocos observadores la ven como otro paso hacia la institucionalización total del graderío.

Mientras el club defiende el proyecto como una forma de “recuperar la esencia del barcelonismo”, críticos apuntan a que la iniciativa diluye la espontaneidad que caracterizaba al público del Camp Nou. Lo que antes surgía de manera natural desde las gradas será ahora organizado, moderado y coreografiado desde los despachos.

El nuevo Camp Nou, más silencioso o más controlado

El Barça asegura que la nueva grada estará lista para la temporada 2026-2027, cuando el estadio reabra al completo tras las obras de remodelación. La promesa oficial es clara: más animación, más color y más unidad.

Si bien el club justifica el cambio en nombre de la seguridad y la convivencia, lo cierto es que la Grada Gol 1957 simboliza una nueva etapa donde la pasión del aficionado pasa a estar supervisada.