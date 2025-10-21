Xabi Alonso celebra el "momento vital" de Mbappé: "Ahora todo encaja en su cabeza"

Real Madrid

Juventus

Semana de Champions. El Real Madrid, con pleno de victorias en las dos primeras fechas, recibe este miércoles a la Juventus en el Santiago Bernabéu. Xabi Alonso, entrenador madridista, habló en la previa del partido ante los medios de comunicación.

Partido en Miami

"Mi opinión está clara. El club está defendiendo legítimamente sus intereses y ya veremos qué sucede".

Vinicius

"Las causas es que es un gran jugador y fundamental para este equipo. Estoy contento de verle disfrutar y sonreír. Hablamos el domingo por la mañana del impacto que podía tener.

Quiero que esté enfocado en lo que él puede hacer. Es bueno en el día a día y está respondiendo en los partidos".

🎙️You knew Özil very well, and now that you see Arda - does he remind you of him?



Xabi Alonso: “Yes, not only because of where they come from, but also because of the quality they both have.”



“I'd say he's a mix between Özil and Guti, because Guti also had that quality to play… pic.twitter.com/QoqZbmHCjn — Arda Güler (fan) (@iHQGuler) October 21, 2025

Güler, entre Özil y Guti

"No solo por su origen sino por la calidad que tiene. Es una mezcla entre Özil y Guti. Guti tenía esa calidad para jugar en la construcción y para el último pase. Mesut también. Disfruté mucho con Özil. Cuanto más encontramos a Arda, más mejoramos. Hay que seguir empujándole. Estamos muy contentos con él".

Endrick, sin minutos

"No estamos en ese momento. La competencia en las posiciones de arriba es intensa y hay que estar preparado para el contexto y momento de cada partido. Él, Gonzalo, Brahim... Están entrando o van a entrar. Esto es fútbol de élite. Necesitamos a muchos y que esos muchos sean buenos".

¿Necesita a un Xabi en el campo?

"Espero que no. Con la plantilla que tenemos, iremos hasta el final. Estamos en una línea creciente. Queremos competir a un nivel constante y tenemos una plantilla completa. el fútbol está evolucionando, tenemos jugadores dinámicos y con potencial para desarrollarse. Mi trabajo es ir invirtiendo en ellos para que al acabar la temporada sean mejores que hoy".

El peligro de la Juventus

"Hasta hace tres semanas venía en muy buena línea. Ante el Inter tuvo una gran victoria. Estamos muy atentos y preparados, en alerta, para la Juve. Cualquier equipo italiano en dificultad puede ser doblemente peligroso. Recuerdo al Milan el año pasado. No tenemos que olvidar la historia y el presente, ya que tiene jugadores muy buenos. Yildiz es uno de ellos. La progresión que ha tenido es fantástica. Estaba en las inferiores del Bayer cuando yo estaba allí y ver su progresión me alegra mucho".

Trent y Carvajal

"Vamos a ir día a día. Trent y Carva han podido hacer hoy una parte y mañana entrenaremos un poco para ver sensaciones. El sábado os daré el parte final. Para mañana no creo que lleguen".

Impacto de Mbappé

"No es solo por los goles. La influencia positiva que está teniendo en el equipo es casi tan importante de cara a que los compañeros le sigan con y sin balón. Kylian siempre va a marcar goles. Sean más o menos. Pero la influencia es mayor, que es lo que necesita el equipo. Está en un momento vital y personal muy bueno. Es muy analítico, inteligente, y hace las cosas por razones. Todo encaja en su cabeza y por eso rinde tan bien".

El papel de Courtois

"Thibu es lo que dices. No es solo lo que hace bajo palos, que posiblemente sea el mejor del mundo. Es su personalidad, su curiosidad por el juego. Eso para un entrenador es importante. Tener conexión con jugadores que les gusta el fútbol y ver fútbol. Compararle con Iker [Casillas] es difícil. No puedo. Ahora tengo a Courtois, pero Iker es Iker".

Encajar a Camavinga

"Con Eduardo, recién hemos podido empezar. Llevaba pocas semanas disponibles por esas lesiones pequeñas. Para ser el primer partido después de tanto tiempo, hizo muchas cosas bien. Tiene un potencial enorme, unas cualidades diferentes para ser centrocampista. Es muy diferente a otros y hay que saber utilizarlo y encajarlo en la idea colectiva".

Mastantuono

"Ha llegado hace dos meses, viene de un entorno totalmente diferente y tiene solo 18 años. En este momento, tenemos que estar más que satisfechos con su rendimiento. Hay que invertir en él y ayudarle".