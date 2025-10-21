Carvajal alza la voz entre los capitanes de La Liga contra el partido de Miami: "Es una adulteración clarísima"

Dani Carvajal, capitán del Real Madrid, se pronunció este lunes 20 de octubre con contundencia contra la decisión de LaLiga de disputar el partido entre el Villarreal y el FC Barcelona en Miami, Estados Unidos, el próximo 20 de diciembre.

El lateral derecho calificó esta iniciativa como "una adulteración clarísima de la competición".​ En sus declaraciones durante un acto, Carvajal expresó: "Me parece una adulteración clarísima de la competición, que no hace que todos los equipos de La Liga compitamos en las mismas condiciones".

El jugador madrileño enfatizó la importancia de mantener la justicia competitiva: "Creo que es fundamental que seamos justos los propios jugadores, los clubes o la misma Liga, habrá que abogar por algo justo y creo que esto no lo hace".​

LaLiga anunció oficialmente el pasado 8 de octubre que el encuentro de la jornada 17 entre Villarreal y Barcelona se jugaría en el Hard Rock Stadium de Miami, siendo el primer partido oficial de La Liga que se dispute fuera de territorio español.

Esta decisión ha generado un intenso debate, con el presidente de LaLiga, Javier Tebas, argumentando que busca hacer crecer el valor de la competición y extenderla a otro continente.​

Protesta generalizada

Las críticas de Carvajal se suman a una ola de rechazo generalizado entre los jugadores de Primera División. Durante la novena jornada de La Liga, los futbolistas de todos los equipos llevaron a cabo una protesta coordinada, permaneciendo inmóviles durante los primeros 10 a 15 segundos de cada partido.

Esta acción fue convocada por el sindicato de jugadores AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) para protestar "por la falta de transparencia, diálogo y coherencia de LaLiga" sobre esta decisión.​

Según la información de El Larguero, Carvajal comunicó al resto de capitanes de Primera División durante las conversaciones del fin de semana que la protesta le parecía insuficiente, buscando dar un paso más en las acciones contra la medida.

Sin embargo, esta propuesta no encontró unanimidad entre los 20 capitanes de la categoría.​

Carvajal no ha sido el único en expresar su descontento. A sus críticas se suman las de Dani Ceballos, Xabi Alonso y, sorprendentemente, Frenkie de Jong, centrocampista del Barcelona, quien también se mostró en desacuerdo con jugar en Miami pese a que su propio club es uno de los implicados.​

Javier Tebas, en un evento Europa Press

Tensión entre AFE y LaLiga

La AFE ha planteado a LaLiga adelantar del viernes 24 al miércoles 22 de octubre la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo para discutir el traslado del partido.

Existe un malestar considerable entre los capitanes con Tebas, especialmente porque consideran que LaLiga no hizo el esfuerzo de reunirse el martes anterior y que las fechas propuestas para negociar resultan complicadas debido al apretado calendario que incluye Liga, Copa del Rey y Champions League.​

Las declaraciones de Carvajal se producen en un momento particularmente sensible, días antes del Clásico del domingo entre Real Madrid y Barcelona en el Santiago Bernabéu, añadiendo mayor relevancia mediática a sus palabras sobre la integridad competitiva de LaLiga.