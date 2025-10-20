Vinicius contra todos: dos rojas para llevarse un "por eso te odia el mundo" y poner patas arriba el Coliseum

Getafe

Vinicius está de vuelta. Se percibe porque se vuelve a hablar de sus batallas dentro del terreno de juego. Este domingo, tocó sobre el césped del Coliseum. El brasileño fue el agitador en la victoria por la mínima del Real Madrid contra el Getafe (0-1).

No fue ni titular. Xabi Alonso aprovechó la vuelta del parón internacional para rotar a una de sus estrellas antes de la doble cita de esta semana contra Juventus y Barcelona. A Vinicius le bastaron 35 minutos —entró al partido en el minuto 55— para ser protagonista.

No marcó —sí lo hizo Mbappé, por décima vez en Liga— ni asistió —fue Güler—, pero el partido en Getafe se rompió cuando salió Vinicius. Provocó dos expulsiones: primero a Nyom, por roja directa a los segundos de saltar al campo; después a Sancris.

El Coliseum acabó abroncando a Vinicius en cada pelota que acabó tocando. Jugadores y hasta Bordalás, técnico azulón, cargaron contra él. Durante y después del encuentro. La polémica le persigue, sí, pero es ahí donde más consigue brillar.

Porque las expulsiones no fueron injustas. Nyom le puso la mano en el cuello y le dio una patada cuando el '7' del Real Madrid lanzó un desmarque con el balón a bastantes metros de la acción. Sancris, que tenía amarilla, le dejó un recado.

El pique con Iglesias

En medio de estas acciones, varios rostros del Getafe se encararon con él. Por ejemplo, Juan Iglesias. El lateral derecho le dedicó algunas palabras intencionadas a Vinicius durante su careo: "Por eso te odia todo el mundo. Aprende de tus compañeros", le gritó como captaron las cámaras de Movistar.

Fueron algunos de sus compañeros, como Mbappé y Militao, los que precisamente salieron en defensa de Vinicius en el momento. También Bellingham, en un rifirrafe con Bordalás que luego explicó el entrenador del Getafe:

"Vinicius se ha dirigido a mí diciéndome: 'Muy buen cambio’. Luego ha venido Bellingham a decirme algo y le he dicho que juegue y que no hable tanto. Vinicius no tiene que venir a provocar y decirme 'muy buen cambio'", señaló ante los medios.

También Iglesias dio su visión en caliente de lo ocurrido con Vinicius: "Hay cosas que no se pueden permitir, que hay que respetar. Hay que respetar al contrario, hay que respetar a la gente. Y cuando no se respetan saltan estas chispas que no gustan a nadie".

Cabe recalcar que las tensiones entre Iglesias y Vinicius comenzaron cuando el primero 'recibió' al segundo con una fuerte patada al poco de saltar al campo. Kiko Femenía fue también amonestado por otra falta al brasileño, dando pie a la entrada de Nyom al partido y todo lo ocurrido después.

Bordalás valoró así la expulsión: "Yo he escuchado al cuarto que le ha dicho que roja, lo tenía cerca. Estamos de acuerdo en que es excesiva, es una falta aparatosa pero con amarilla se habría solventado sin problema. Vinicius exagera, se toca la cara y expulsan a Nyom de manera injusta".

Vinicius habla con Xabi Alonso durante el partido contra el Getafe EFE

Desde el bando madridista se reforzó a Vinicius frente al ruido. "Ha tenido un gran impacto", valoró Xabi Alonso en su rueda de prensa. Las defensas de sus compañeros en el campo iban en la misma línea.

Ya en frío, hasta hubo alguna voz discordante en el bando rival. Fue uno de los protagonistas directos, Sancris. El segundo de los expulsados del Getafe reconoció que fue "error mío" y esquivó cualquier polémica al ser 'pinchado' ante las supuestas provocaciones de Vinicius.

"¿Crees que os ha provocado de alguna forma?", le cuestionaron a su salida del Coliseum. "No. Vini hace su fútbol, y ya está", zanjó. No hubo más leña que echar al fuego.

Tampoco quiso hacerlo el madridista, otras veces más reivindicativo. "Pegamos aquí", escribió en sus redes. Sin malintenciones, ya que en portugués quiere decir algo así como "lo conseguimos". El cierre a una noche caliente, como tantas a las que acostumbró el mejor Vinicius.