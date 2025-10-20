Quién es Urs Schnyder, el árbitro que pitará el partido del Barça - Olympiacos: sus antecedentes y polémicas

El balón de la Champions volverá a rodar el martes sobre el terreno de juego de Montjuïc. El Barça recibe al Olympiacos de Mendilibar en la que será una oportunidad de resarcirse tras la dura derrota sufrida en el último partido disputado en Champions ante el PSG.

Urs Schnyder será el encargado de impartir justicia sobre el césped del Lluís Companys. El colegiado suizo de 39 años e internacional desde 2018, nunca ha pitado al Barcelona y solo en una ocasión al Olympiacos, en un encuentro de la Superliga griega de la temporada 2019-2020 contra el Atromitos en el que el conjunto de El Pireo se impuso por 0-1.

A su lado, de linieres, estarán Marco Zürcher y Benjamin Zürcher, mientras que Lukas Fähndrich ejercerá de cuarto árbitro y Fedayi San se encargará del videoarbitraje. De esta manera el único no suizo será el croata Ivan Bebek, ayudante del VAR.

El otro partido del árbitro suizo en competiciones europeas con equipos españoles se produjo en la Conference League de la temporada 23-24. Schnyder fue el principal del encuentro entre Betis y Dinamo Zagreb en Croacia que se saldó en empate (1-1).

Para el conjunto dirigido por Hansi Flick, la obligación de ganar es total el martes contra Olympiacos, después de caer en la jornada anterior contra el Paris Saint-Germain, también en Montjuïc (1-2). De momento, los azulgranas ocupan el puesto 16 de la clasificación general de la liguilla con 3 puntos.

Los jugadores del Barça celebran el gol de Pedri ante el Girona. EFE

Ante Olympiacos, el historial en Champions es favorable al Barça con una victoria y un empate. Los equipos solo se cruzaron en la fase de grupos de la 17/18, con victoria azulgrana en Camp Nou y empate sin goles en Grecia (0-0). Nikolau (en contra), Leo Messi y Lucas Digné anotaron los goles catalanes del triunfo por 3-1.

La actuación de Urs Schnyder se mirará con lupa desde el club azulgrana después de haberse sentido perjudicados en el último partido liguero ante el Girona con el arbitraje de Gil Manzano.

"¿Habla de mano blanca? Si no lo hay, lo parece mucho. Hemos recurrido las dos tarjetas a nuestro entrenador. El árbitro se excedió. Sé que es difícil que le quiten la sanción pero le he dicho al míster que estamos con él. No me gustó la actitud del árbitro", comenzó argumentando.

"Este señor ha expulsado siempre a todos los jugadores que destacan. Tiene un currículo para verlo. Siempre pensamos que no pasará nada..., y siempre acaba pasando. Mucho más, antes de un partido importante", respondió Laporta a un socio compromisario durante la Asamblea General Ordinaria en relación a la actuación del extremeño.