Klopp se rompe al recordar la trágica muerte de Diogo Jota: "Todavía no puedo hablar de ello con normalidad"

Jürgen Klopp habló en el podcast The Diary of a CEO y recordó con dolor a Diogo Jota, el delantero portugués fallecido en Zamora durante el pasado verano. El extécnico del Liverpool, de 58 años, habló con voz quebrada y recordó al jugador.

"¿Cómo se reemplaza a alguien como Diogo? No se trata del jugador en sí, sino de la persona que era. Se llevaba bien con todo el mundo, absolutamente todo el mundo. Desde el primer día dio lo mejor de sí mismo", empezó diciendo.

Y amplió: "Superó todas las expectativas como persona, era muy inteligente y un compañero de equipo excepcional. No puedo imaginarme el vestuario sin él. Todavía no puedo hablar de ello con normalidad. Fue un shock increíble, también para los chicos".

Además, recordó cómo supo de la noticia: "Recibí un mensaje por la mañana de un amigo de Liverpool. No lo podía creer, no era posible. Es un miembro de la familia. No lo podía creer. No puedes estar preparado para lidiar con cosas así".

"Todavía recuerdo cuando lo vi por primera vez jugando para los Wolves. Pensé, 'uf, ¿qué es eso?'", rememoró Klopp sobre su primera impresión antes de ficharlo para el equipo de Anfield en 2020.

El accidente que costó la vida a Diogo Jota y a su hermano André ocurrió el pasado mes de julio en la A-52, cerca de Cernadilla, cuando el vehículo se salió de la vía pasada la medianoche. Las autoridades abrieron investigación para esclarecer las circunstancias.

En el Liverpool entre 2020 y 2024, Jota jugó 182 partidos, marcó 65 goles y dio 26 asistencias; ganó Premier League, FA Cup y dos Copas de la Liga, disputó la final de la Champions League 2022. Su impacto fue inmediato y dejó una profunda huella en el club.

La afición del Liverpool guarda un respetuoso minuto de silencio en memoria de Diogo Jota Reuters

En la entrevista, Klopp repasó otros temas. "Todo el mundo tiene que trabajar duro. Todo el mundo tiene que defender a capa y espada contra el equipo contrario. Todo el mundo tiene que aceptarlo. Si no eres Lionel Messi, tienes que defender. Como nunca tuve a Messi, todos tenían que defender", dijo sobre su filosofía.

"Dije que nunca volvería a entrenar a un equipo en Inglaterra, lo que significa que, si se trata del Liverpool, en teoría es posible. No lo sé con certeza, me encanta lo que hago ahora. No echo de menos entrenar, ahora sigo entrenando, pero de otra manera. No echo de menos ir a ruedas de prensa tres veces por semana, dar 12 entrevistas a la semana", señaló al abordar su futuro.

En la entrevista reivindicó también la defensa de jóvenes talentos y su confianza en una de las últimas apuestas del Liverpool: "Todos se comerán sus palabras si utilizan las palabras equivocadas con Florian Wirtz. Es un talento increíble", dijo contundente, añadiendo que el tiempo suele poner las cosas en su sitio.