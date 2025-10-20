Cristiano Ronaldo encabeza el top 10 de los futbolistas mejor pagados del mundo: ¿en qué puesto quedaron Kylian Mbappé y Lamine Yamal?

A sus 40 años, Cristiano Ronaldo sigue reinando dentro y fuera del campo. El delantero portugués, recientemente coronado como el máximo goleador histórico de las Eliminatorias de la FIFA, ha vuelto a lo más alto de la lista anual de Forbes sobre los futbolistas mejor pagados del planeta. Con un contrato renovado por dos temporadas con el Al Nassr, el luso no solo mantiene su vigencia deportiva, sino que también impone cifras récord en ingresos.

Cristiano Ronaldo, el rey indiscutible de los salarios

De acuerdo con Forbes, Cristiano Ronaldo encabeza por sexta vez en los últimos diez años el ranking global con una ganancia estimada de 280 millones de dólares en la temporada actual. De esa cantidad, 230 millones provienen directamente de su contrato con el Al Nassr, mientras que el resto —unos 50 millones— procede de acuerdos publicitarios con gigantes como Nike, Binance y Herbalife.

El rendimiento económico del portugués lo coloca en una categoría prácticamente propia: solo Floyd Mayweather logró superar esa cifra en los últimos 35 años, al obtener 300 millones en 2015 y 285 millones en 2018. Una brecha tan abismal que el siguiente jugador del listado parece estar, literalmente, “varios pisos” por debajo.

El segundo lugar es para Lionel Messi, que suma 130 millones de dólares en ingresos entre su contrato con el Inter Miami y sus múltiples patrocinios. El astro argentino, de 38 años, atraviesa un período de transición mientras define su futuro en la MLS, donde su continuidad aún no ha sido confirmada oficialmente.

Mbappé, Haaland y Yamal completan el nuevo mapa del poder económico

El podio lo cierra otro veterano de la élite: Karim Benzema, jugador del Al Ittihad, con 104 millones de dólares, casi todos procedentes de su salario en la Saudi Pro League. La liga árabe consolida así su presencia entre los clubes con los mayores sueldos del fútbol mundial.

Por detrás aparecen Kylian Mbappé, del Real Madrid, con 95 millones; y Erling Haaland, del Manchester City, con 80 millones. Dos figuras jóvenes que representan el relevo generacional de un negocio que, pese a los nuevos protagonistas, continúa girando alrededor de los grandes nombres de siempre.

El listado de Forbes también incluye a Vinicius Jr. (60 millones), Mohamed Salah (55 millones), Sadio Mané (54 millones), Jude Bellingham (44 millones) y el español Lamine Yamal, que sorprende con 43 millones de dólares a sus 18 años. La aparición del extremo del Barça marca un antes y un después: nunca un futbolista tan joven había alcanzado semejante posición económica en el top mundial.

Por el contrario, Neymar desaparece prácticamente del radar. Tras su salida del Al Hilal y su regreso al Santos de Brasil, el brasileño apenas percibe 38 millones por temporada, muy lejos de los 100 millones que llegó a facturar un año antes.