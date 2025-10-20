Carles, fisioterapeuta del Espanyol, sobre cuánto puede ganar un profesional de un equipo de Primera: “Menos de lo que la gente cree”

Contrario a lo que la mayoría podría imaginar respecto a trabajar y formar parte de un equipo de Primera División española, para Carles Busquets, fisioterapeuta del Espanyol de Barcelona, su historia refleja lo contrario. Y es que asegura que los ingresos de un profesional de élite son “mucho menores de lo que la gente imagina” y que el trabajo exige jornadas interminables, también los fines de semana.

De las prácticas universitarias al banquillo del Espanyol

Carles Busquets se graduó en 2021 y muy pronto comenzó a abrirse paso en el mundo del deporte. Tras realizar prácticas en el Club Esportiu Europa, una profesora le ayudó a entrar en el Real Club Deportivo Espanyol, donde comenzó colaborando en el campus de verano y, poco después, pasó al primer equipo, según relata al canal Talent Match.

Su ascenso, dice, fue cuestión de constancia y de contactos: “Empecé haciendo suplencias, y cuando se fue parte del equipo médico, me llamaron a mí. Poco a poco fui creciendo hasta llegar al primer equipo y montar mi propia clínica”.

Además de su rol en el Espanyol, Busquets es cofundador de Activa Centre Sanitari, una clínica ubicada en Caldes de Montbui. Con su socio, el médico rehabilitado Tiago, ha invertido más de 200.000 euros en levantar un espacio que combina fisioterapia, rehabilitación y medicina deportiva avanzada. “Fue una apuesta enorme, pero era el paso que necesitábamos para seguir creciendo”, explica.

“Menos de lo que la gente cree”

Preguntado por los sueldos dentro del fútbol profesional, y por términos contractuales, Busquets reveló que esta cifra es menor de lo que la mayoría imagina: “No te voy a poder responder con cifras, pero sí puedo decir que ganamos menos de lo que la gente se cree. Todo depende de la posición que ocupes, pero no es lo que muchos imaginan”.

Pese a trabajar en un club de Primera División, reconoce que la estabilidad y el equilibrio personal son tan difíciles de conseguir como un puesto fijo.

La realidad, dice, está muy lejos del glamour del fútbol. “A veces piensas: ¿me sale a cuenta o no? Ya no por el dinero, sino por el desgaste personal. Pero al final te das cuenta de que es un privilegio enorme. Es una experiencia que aún no me termino de creer”.

Busquets detalla que una jornada normal puede alargarse entre 11 y 12 horas diarias, combinando trabajo en el club por la mañana y en su clínica por la tarde. “Y los fines de semana también. En este mundo tienes que estar siempre disponible para los jugadores, las lesiones no entienden de días libres”.

De la élite al emprendimiento: otra forma de entender la profesión

La experiencia en el Espanyol no le ha alejado del espíritu emprendedor. En su clínica, Busquets ofrece tratamientos que van desde sesiones de 40 euros hasta procedimientos especializados de más de 300 euros. “Puedes ganar dinero dentro del deporte, pero también fuera de él, viviendo mejor y conciliando más con tu familia”, comenta.

Para él, el verdadero éxito no está en el salario, sino en la posibilidad de construir algo propio: “Emprender en fisioterapia no es solo poner una camilla y esperar. Hay que entender de finanzas, marketing, redes y, aun así, eso no garantiza el éxito”. Su mensaje a los jóvenes recién egresados es claro: “Formación, rigor y boca a boca. Es lo que realmente te hace avanzar”.

La cara invisible del fútbol

Lejos del foco mediático, la historia de Carles Busquets refleja la otra cara del deporte profesional: la de los técnicos, médicos y fisioterapeutas que sostienen el rendimiento de los futbolistas. Jornadas maratonianos, inversión constante en formación y sueldos más discretos de lo que el público imagina.