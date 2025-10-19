Endrick y su puesta a punto en casa: un trabajo extra en su gimnasio de 250.000 euros

A sus 19 años, Endrick enfrenta el desafío más complejo de su joven carrera: superar cinco meses de lesiones consecutivas que lo han mantenido alejado de los terrenos de juego desde mayo de 2025. La respuesta del delantero brasileño del Real Madrid ha sido contundente: una inversión millonaria en su preparación física que refleja madurez y visión a largo plazo.​

El joven atacante ha instalado en su residencia madrileña un gimnasio privado valorado en 250.000 euros, equipado con tecnología de última generación similar a la utilizada por Leo Messi y Cristiano Ronaldo durante su etapa en La Liga.

El equipamiento fue diseñado e instalado por el mismo equipo de ingenieros que trabajó con ambas leyendas, incorporando un sofisticado sistema de sensores que analiza el movimiento corporal y ajusta automáticamente las cargas según el estado físico del deportista.​

Esta decisión responde a una filosofía clara de desarrollo profesional impulsada por Roc Nation Sports, agencia que representa a Endrick desde los 15 años.

Según Thiago Freitas , CEO de la firma, "los jugadores que desean mantenerse al máximo nivel siempre deben reinvertir en sí mismos, ya sea a través de la tecnología o de los métodos de entrenamiento". La preparación física personalizada forma parte integral del plan de carrera del brasileño, quien cuenta con entrenador personal desde su adolescencia.​

Problemas físicos

Hasta ahora, el camino de Endrick en el Real Madrid ha estado marcado por contratiempos físicos devastadores. La primera lesión llegó el 18 de mayo de 2025, cuando sufrió una lesión en el tendón de los isquiotibiales de su pierna derecha durante el partido contra el Sevilla en la penúltima jornada de Liga.

Justo cuando iniciaba su recuperación, una recaída durante el Mundial de Clubes lo mantuvo fuera entre 8 y 10 semanas adicionales , totalizando casi cinco meses de inactividad.​

Esta prolongada ausencia no solo le impidió disputar el torneo internacional con el Madrid, sino que también frustró una cesión ya acordada con la Real Sociedad. La lesión muscular llegó en el momento más inoportuno, cuando el acuerdo entre clubes estaba prácticamente cerrado y el jugador dispuesto a sumar minutos en San Sebastián.

Para enfrentar este desafío, Endrick trabaja intensamente con Jonathan Guimarães , preparador físico brasileño especializado en recuperación muscular. El plan de entrenamiento diseñado por Guimarães complementa el régimen oficial del Real Madrid, centrándose específicamente en recuperar la aceleración explosiva que convirtió al delantero en estrella del Palmeiras.​