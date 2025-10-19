El Barça publica su situación financiera: una deuda de 159 millones de euros y unas pérdidas de 17 kilos netos

Un día movido es el que se está viviendo en Can Barça con motivo de la Asamblea General Ordinaria del club. Laporta fue el encargado de dar comienzo a la sesión con un discurso que duró alrededor de media hora y posteriormente se pasó a los puntos que más preocupan a los aficionados.

El Barça presentó sus cuentas para la aprobación del cierre del ejercicio anterior y del presupuesto correspondiente a la próxima temporada y los informes vislumbraron datos sonrojantes.

Según la Memoria anual del FC Barcelona, la deuda total del club por traspasos asciende a 159 millones de euros, de los cuales 140 millones deben abonarse a corto plazo, es decir, durante la presente temporada. La cifra contrasta con los 45 millones que el club desembolsó el curso anterior por el mismo concepto.

El volumen de la deuda y el momento en que se realizaron las operaciones llaman especialmente la atención. En el verano de 2022, el Barcelona llevó a cabo una fuerte inversión con los fichajes de Robert Lewandowski, Raphinha y Jules Koundé, por un total de 150 millones de euros.

Tres años después, la entidad aún no ha pagado ni la mitad de esa cantidad: restan 77 millones, repartidos en 42 por Raphinha, 25 por Koundé y 10 por Lewandowski.

Jules Koundé, Robert Lewandowski y Andreas Christensen, en el banquillo durante el Levante-Barça

A esta situación se suma el pago pendiente por Dani Olmo, cuyo fichaje se cerró en el verano de 2024. Por el exjugador del Leipzig, el club debe abonar 18 millones de euros durante esta temporada.

Además, está el caso de Vitor Roque. El brasileño fue fichado en 2023 desde el Atlético Paranaense por 30 millones de euros, pero apenas un año después el Barcelona lo traspasó al Palmeiras por 25 millones, conservando un porcentaje de sus derechos federativos. A pesar de la operación, el club azulgrana aún debe al conjunto brasileño 17 kilos.

El Barcelona deberá realizar un importante esfuerzo financiero para hacer frente a todas estas obligaciones. Los ingresos del Spotify Camp Nou siguen por debajo de lo previsto, ya que el primer equipo continúa jugando fuera del estadio, lo que supone una merma considerable en la facturación.

En este contexto, los 140 millones de deuda a corto plazo triplican prácticamente la cantidad registrada en el ejercicio anterior, cuando los pagos pendientes ascendían a 45 millones de euros.

El apoyo de los socios

La Asamblea se cerró con la aprobación de los socios a la liquidación del informe económico 2024-25 y del presupuesto 2025-26. De 527 entre la suma de votantes para la primera, un total de 412 socios compromisarios votaron a favor (78,18%), con 84 que se manifestaron en contra (15,94%) y 31 en blanco (5,88%).

Como detalló el tesorero del club, Ferran Olivé, el resultado neto es de 17 millones de euros en pérdidas, mientras que el de la gestión ordinaria es de dos millones de beneficios ordinarios.

En cuanto al presupuesto 2025-26, la previsión de ingresos es de 1.075 millones de euros, lo que supondría rebasar por primera vez la barrera de los 1.000 'kilos', aunque en la partida de gastos de explotación también se prevén 1.019 millones.