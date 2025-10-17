Real Oviedo y RCD Espanyol encabezan la protesta por el Villarreal - Barça de Miami y LaLiga lo oculta en la televisión

La imagen del Carlos Tartiere que se pudo ver en TV mientras los jugadores protestaban.

Real Oviedo y RCD Espanyol dieron el pistoletazo de salida a las protestas simbólicas que los futbolistas de Primera División harán en la jornada 9 de La Liga en respuesta al Villarreal - Barça de Miami.

Los futbolistas de ambos equipos se plantaron durante los primeros segundos del partido, un acto de protesta que fue ocultado por LaLiga en la retransmisión televisiva.

Mientras los jugadores ejercían su derecho a la protesta, en la televisión tan sólo se pudo ver una imagen aérea del Carlos Tartiere. Posteriormente, se reprodujeron unos planos cerrados de los entrenadores de ambos equipos.

La censura de #LaLiga a la protesta de los jugadores durante los primeros segundos con imágenes de TV de los exteriores del Carlos Tartiere#RealOviedoEspanyol pic.twitter.com/ZnS5SuFoZE — Los otros 18 (@Losotros18) October 17, 2025

La primera vez que se pudo ver lo que sucedía en el césped, al filo del medio minuto de juego, las protestas ya se habían terminado. Una nueva argucia, por lo tanto, de LaLiga para intentar tapar estas protestas ante el resto del mundo.

La AFE anunció durante la tarde de este viernes que los jugadores escenificarían su malestar con LaLiga por llevar el partido a los Estados Unidos, y Real Oviedo y RCD Espanyol fueron los primeros en abrir camino.

Una vez que el colegiado indicó el comienzo del partido, los futbolistas se quedaron plantados sobre el terreno de juego del Carlos Tartiere. Esto se sucederá en el resto de encuentros de esta jornada, y está por ver si las maniobras de LaLiga para tapar las protestas se mantiene.

Duras acusaciones a LaLiga

La AFE cargó directamente contra LaLiga en el comunicado en el que anunciaba las protestas para esta novena jornada. El sindicato habló de "falta de transparencia, diálogo y coherencia" por parte del organismo que dirige Javier Tebas.

El sindicato de futbolistas presidido por David Aganzo dejó al margen de estas protestas a los jugadores del Villarreal y del Barcelona "para evitar que la acción de protesta pudiera interpretarse como una posible medida contra ningún club".

La AFE habló de "las permanentes negativas y propuestas quiméricas" por parte de la patronal, así como del rechazo total a "un proyecto que no cuenta con la aprobación de los protagonistas principales", en referencia a los futbolistas.

Durante el sábado y el domingo, las protestas se seguirán sucediendo y dando la vuelta al mundo en el resto de partidos de la jornada.