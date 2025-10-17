Pep Guardiola le dio la razón a Carles Planchart y sorprendió a todos con una frase sobre su futuro en el Manchester City

Pep Guardiola volvió a ser noticia, esta vez por su reacción a las declaraciones de Carles Planchart, su histórico asistente en Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City. Planchart, que conoce mejor que nadie la forma de trabajar del técnico, aseguró que el ciclo de Guardiola en el club inglés debería llegar pronto a su fin.

“Tiene razón”: la respuesta de Guardiola a su exasistente que sorprendió a todos

Las palabras de Planchart habían causado revuelo: “Creo que un proyecto debería durar cinco o seis años, no más. No solo para él, sino para todos. Después hay que regenerarse. Como amigo, le diría que busque un nuevo proyecto porque aún le queda mucho camino por recorrer”.

Lejos de molestarse, el entrenador respondió con su habitual ironía. En la rueda de prensa previa al duelo frente al Everton, Pep sonrió y dijo: “Tiene razón. En 2035 empezaré a pensar en ello”.

El técnico asegura que todavía tiene energía para seguir

Guardiola descartó cualquier idea de renuncia y dejó claro que aún tiene motivación para continuar frente al Manchester City. “Hemos cambiado mucho en el último año y la energía sigue ahí. En Barcelona o Bayern Múnich, si hubiera tenido un problema, habría dado un paso al lado. Aquí no lo he tenido”, explicó.

El técnico también destacó la relación cercana que mantiene con la directiva y reconoció los desafíos de mantener un ciclo tan largo: “No somos los mismos desde que empezamos. Muchos miembros del cuerpo técnico se han marchado, pero sigo aquí porque todavía siento que hay cosas por hacer”.

El entrenador reconoció los resultados irregulares de las últimas temporadas, aunque mantiene la confianza en su plantilla. “Aún tengo energía y creo que podemos hacerlo mejor que la temporada pasada. Hay margen de mejora y eso me da fuerzas. El trabajo no está hecho, por eso sigo aquí”, afirmó.

Guardiola tiene contrato con el Manchester City hasta el final de la temporada 2026/2027.

Cuándo y a qué hora es el partido del Manchester City contra el Everton

El Manchester City de Pep Guardiola enfrentará al Everton por la Premier League este sábado 18 de octubre de 2025, en el Etihad Stadium, desde las 16:00 horas de España.