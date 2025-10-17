La alineación probable del Barça contra el Girona en la jornada 9 de La Liga

El Barça vuelve a escena. Dos semanas después y tras dos derrotas consecutivas frente al PSG y el Sevilla, el conjunto azulgrana se ve obligado a sumar de tres recibiendo en Montjuïc a un Girona en puestos de descenso.

Los de Hansi Flick, que perdieron el liderato justo antes del parón, querrán sumar los tres puntos para coger confianza de cara al Clásico del próximo domingo. Deben ir partido a partido y el derbi ante los gerundenses no será fácil debido a la plaga de lesiones.

Por si las ya conocidas bajas de larga duración de Gavi y Ter Stegen, así como la baja de Joan García no fueran suficiente, los partidos y entrenamientos de las selecciones han hecho más mella: Dani Olmo y Lewandowski han vuelto lesionados, mientras que Ferran ha regresado con una sobrecarga.

Además, pese a que se esperaba que Raphinha llegara, el brasileño ha sufrido un contratiempo en su recuperación y apretará para llegar al duelo contra el Real Madrid, pero no entrará en la convocatoria frente al Girona.

Esto deja a Hansi Flick con poco margen de maniobra y deberá sacar todo lo que tenga disponible para evitar un susto ante uno de los peores equipos en este arranque de curso.

Szczesny volverá a repetir en la portería. El polaco no tuvo una actuación brillante frente al Sevilla, pero tampoco fue ayudado por una defensa que hizo aguas por todos los sitios. Koundé podría rotar lo que dejaría la línea de cuatro compuesta por Eric García y Balde en los laterales y con Ronald Araujo y Pau Cubarsí en el eje de la zaga.

En la medular no hay dudas. De Jong y Pedri son insustituibles, más todavía con la cantidad de bajas que tiene el Barça en esa zona del campo. Queda por ver quién será su acompañante que puede ir desde Fermín López, quien parece recuperado, a Dro.

Arriba hay alguna duda. Rashford es un fijo. El inglés vive en estado de gracia y las complicaciones de Raphinha con su recuperación le aseguran un puesto en el equipo titular. A partir de ahí, queda ver quienes serán sus dos compañeros de ataque.

Ferran Torres y Lamine Yamal son las dudas. Ambos estarán en la convocatoria, pero es probable que uno de ellos se siente en el banquillo en el inicio del choque. Lo lógico es que sea Lamine, pues Flick buscará dosificarlo para que no vuelva a sufrir una recaída en su pubis.

En caso de que sea así, y que Ferran Torres parta finalmente de inicio, el tercero en discordia podría ser Bardghji. El sueco, que ha tenido minutos en este parón, podría volver a contar con minutos tras salir de revulsivo en el Pizjuán.

Alineación probable del Barça: Szczesny; Eric García, Araujo, Cubarsí, Balde; Pedri, De Jong, Fermín; Bardghji, Ferran Torres y Rashford.