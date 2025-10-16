Una promesa rota del Liverpool se fuga de Inglaterra: "No quiero que mis hijos crezcan allí, no llevaría un reloj en Londres"

Hace mucho tiempo ya que Jonjo Shelvey irrumpió en el Liverpool. Era una de las grandes promesas del fútbol inglés, un centrocampista trabajador que apuntaba maneras, aunque finalmente su carrera terminó muy lejos de Anfield.

De hecho, hace menos de un mes que firmó por el Arabian Falcons, un equipo de la Segunda División de los Emiratos Árabes Unidos, y allí ha hecho viral una frase. "¿Qué dinero? Mi hermano gana más en un hotel de Londres, así que nunca vine aquí por dinero", aseveró en una entrevista con la BBC.

Shelvey, de 33 años, explicó que su salario actual en la segunda división emiratí ronda las 2.000 libras mensuales (aproximadamente 2.300 euros), una cifra escasa comparada con los más de 200.000 euros al mes que llegó a cobrar en el Nottingham Forest durante su última etapa en la Premier League.​

Shelvey y Steve McLaren se saludan tras un partido del Newcastle. Lee Smith Reuters

El futbolista fue tajante al relativizar su situación económica actual: "En términos de lo que he ganado a lo largo de mi carrera, eso no es nada". Shelvey llegó a disputar 278 partidos en la Premier League y acumuló contratos millonarios durante más de una década en el máximo nivel del fútbol inglés.​

El centrocampista fichó por el Arabian Falcons en septiembre de este año como agente libre. Lo hizo tras un breve paso por el Burnley en la Championship inglesa, donde apenas disputó cuatro partidos entre enero y febrero de 2025.

Antes había jugado en Turquía, con el Rizespor y el Eyupspor, y acumuló sus primeras experiencias alejadas del fútbol inglés.

Quería huir de Inglaterra

Shelvey causó un gran terremoto al explicar las razones por las que se marchó realmente del Reino Unido. El ex del Liverpool lanzó unas duras críticas sobre la inseguridad que, según él, se vive en las ciudades británicas, especialmente en Londres.

"Si soy sincero, ya no quiero que mis hijos crezcan en Inglaterra. Tuvimos la suerte de vivir en una zona bonita, pero de donde yo vengo no se pueden tener cosas bonitas".​

"Nunca llevaría un reloj en Londres. En mi opinión, ni siquiera puedes sacar el teléfono". Shelvey admitió que no está muy versado en política y que prefiere no profundizar demasiado para no meterse en problemas, pero dejó clara su percepción: "Siento que el Reino Unido no es lo que era hace diez o quince años".​

El traspaso al Arabian Falcons lo facilitó su amigo de la infancia Harry Agombar, técnico del club emiratí, lo que permitió a Shelvey encontrar un entorno familiar y tranquilo lejos de las presiones del fútbol de élite. "Ya he tenido mi momento. Estoy feliz y contento. Solo quiero volver a disfrutar del fútbol y pasar tiempo con mi familia", confesó el jugador en la entrevista.

Sin sitio en el Liverpool

Jonjo Shelvey llegó al Liverpool en mayo de 2010 procedente del Charlton Athletic por 1,7 millones de libras con apenas 18 años. En su momento fue considerado una de las grandes promesas del fútbol inglés, y por eso llamó la atención de los reds.​

Sin embargo, nunca logró asentarse en Anfield. Tras tres temporadas (2010-2013) en las que disputó 47 partidos con el Liverpool, Shelvey fue traspasado al Swansea City en busca de mayor protagonismo. En Gales brilló durante tres temporadas (2013-2016), con 82 apariciones y consolidándose como centrocampista de categoría en la Premier League.​

Bernardo Silva, Cole Palmer y Jonjo Shelvey, en un fotomontaje durante partidos del Manchester City y el Newcastle

Su mejor etapa llegó en el Newcastle United (2016-2023), donde se convirtió en una pieza clave de las 'Urracas'. Allí jugó más de 200 partidos y se ganó el cariño de la afición de St. James' Park. También vistió la camiseta de Inglaterra en seis ocasiones entre 2012 y 2015.​

A lo largo de su carrera, Shelvey acumuló 368 partidos oficiales, anotó 31 goles y repartió 37 asistencias en todas las competiciones, principalmente en la Premier League. Un bagaje respetable que, sin embargo, quedó lejos de las expectativas que generó en sus inicios como joven talento del fútbol inglés.​