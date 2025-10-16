La Fiscalía solicita que se dicte una orden europea para detener a Al-Thani por irregularidades en la gestión del Málaga

La Fiscalía de Málaga ha solicitado que se emita una orden europea de detención contra el jeque Abdullah Al-Thani y sus tres hijos -Rakan, Nasser y Nayef-, acusados de irregularidades en la gestión del Málaga CF.

El fiscal respalda así la petición presentada hace unos meses por el abogado José Carlos Aguilera, quien denunció la "estrategia" de los investigados para eludir la acción de la justicia, negándose a designar abogados y a colaborar con el procedimiento.

Según la Fiscalía, los Al-Thani han utilizado su derecho de defensa y su residencia en el extranjero "para torpedear la buena marcha del procedimiento, una situación que no puede ser aceptada".

En junio pasado, el Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga acordó la apertura de juicio oral contra el jeque catarí y sus hijos por presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal e imposición de acuerdos abusivos durante su etapa al frente del club, actualmente en Segunda División.

El juzgado ha dado traslado del escrito de la Fiscalía al resto de las partes personadas para que presenten alegaciones en un plazo de dos días, tras lo cual el instructor resolverá, según han informado fuentes judiciales a la agencia EFE.

El abogado Aguilera ha subrayado que los acusados “carecen de representación y defensa” por una “calculada desidia” a la hora de ejercer sus derechos, y ha lamentado que el auxilio judicial con Catar haya sido “infructuoso” durante todo el proceso. A su juicio, Al-Thani ha seguido una "estrategia de defensa basada en no tener defensa" para eludir deliberadamente a la justicia.

En línea con esta postura, el fiscal ha pedido que se asigne de oficio un abogado a cada uno de los acusados, solicitando al Colegio de Abogados de Málaga que tramite los nombramientos y que las notificaciones se envíen a los correos electrónicos facilitados por ellos.

En caso de no obtener respuesta, el fiscal plantea dictar órdenes de busca y captura a nivel nacional e internacional y acordar su ingreso en prisión, con el fin de evitar dilaciones indebidas y no perjudicar la situación procesal del resto de implicados.

Penas de prisión

Una vez los investigados sean puestos a disposición de las autoridades españolas, el ministerio público solicita que se celebre una comparecencia para decidir sobre su situación personal.

La petición de la Fiscalía se produce tras la estimación de un recurso de reforma presentado por Aguilera, en el que se advertía de la estrategia de los Al-Thani para eludir el proceso judicial y se reclamaba la emisión de una orden europea de detención.

En su escrito de acusación, la Fiscalía solicita para el jeque y sus tres hijos penas de catorce años y medio de prisión y dieciocho años de inhabilitación para administrar sociedades por los delitos continuados de apropiación indebida y administración desleal, además de otro delito de imposición de acuerdos abusivos.