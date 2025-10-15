Nace la Copa Messi, un torneo juvenil con ocho de las mejores canteras del mundo sin la presencia del Real Madrid

Leo Messi regresó con buen pie a la selección argentina. El futbolista del Inter Miami, que se perdió el primer compromiso de la Albiceleste en este parón, fue titular en la goleada frente a Puerto Rico dejando dos asistencias. Un día más en la oficina para el '10' que sorprendió a todos tras el encuentro con el anuncio de un nuevo torneo con su nombre.

La Copa Messi. Así se llamará el campeonato juvenil que se disputará en Miami entre el 9 y el 15 de diciembre. Un torneo juvenil en el que participarán ocho de las grandes canteras del fútbol.

"En diciembre se viene un torneo muy especial de jóvenes promesas en Miami, con varios de los mejores clubes del mundo. Y además va a haber muchas más actividades esos días ¡Espero que les guste!", escribió Messi en sus redes sociales.

La primera edición contará con la presencia de los equipos sub-16 del Barça, Atlético de Madrid, Manchester City, River Plate, Inter de Milán, Newell's Old Boys, Chelsea e Inter Miami. Una de las grandes ausencias será la del Real Madrid.

Los ocho equipos quedarán divididos en dos grupos y jugarán un mínimo de tres partidos contra el resto de integrantes de su liguilla. Tras ello se disputará la fase de eliminatorias para coronar al campeón de la edición inaugural. La final, así como el partido por el tercer y cuarto puesto, se jugarán el último día en el Chase Stadium, donde el Inter Miami disputa sus partidos como local.

El campeonato marcará un nuevo paso en el compromiso del argentino con el desarrollo del fútbol base y refuerza su vínculo con Miami, la ciudad donde continúa su carrera con el Inter. El futbolista seguirá jugando en el club de la MLS y puede ser que deje la selección tras el Mundial 2026 que se disputará en Norteamérica.